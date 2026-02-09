Prens Andrew'a Epstein sorgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Prens Andrew'a Epstein sorgusu

09.02.2026 17:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polis, Andrew Mountbatten-Windsor'un Epstein ile bilgi paylaşımını araştıracak, ihbar alındı.

İngiltere'de polis, Kral 3. Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor'ın Ticaret ve Yatırım Özel Temsilcisi olduğu 2001-2011 arasında ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile gizli ticari ve siyasi bilgileri paylaşıp paylaşmadığını inceleyecek.

Mountbatten-Windsor'un Epstein'le gizli ticari ve siyasi bilgileri paylaştığı şüphesiyle monarşi karşıtı Republic grubu Thames Valley Polis Teşkilatı'na ihbarda bulundu.

Thames Valley Polisi'nden yapılan açıklamada, "Bu konuda bir ihbar aldık ve prosedürler gereği bu ihbardaki bilgileri inceleyeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Mountbatten-Windsor, 2001-2011 arasında İngiltere'nin Ticaret ve Yatırım Özel Temsilciliği görevini yürütmüş, bazı ülkelere resmi ziyaretler gerçekleştirmişti.

ABD Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı Epstein belgelerinde Mountbatten-Windsor'un 2010'da yaptığı Vietnam, Çin ve Hong Kong ziyaretlerine ilişkin kendisine gönderilen raporları Epstein'e yönlendirdiği ortaya çıkmıştı.

Aynı yıl atılan başka bir e-postada ise Mountbatten-Windsor'un Afganistan'ın yeniden inşası sürecinde ortaya çıkacak yatırım fırsatlarına ilişkin kendisine verilen brifing notlarını Epstein'e yolladığı görülmüştü.

İngiltere'de özel temsilciler memur olarak kabul edilmezken, Resmi Sırlar Yasası'nın 1911 ve 1989 tarihli düzenlemelerine göre sır saklama sorumluluğu taşıyor.

Özel temsilcilerin sır saklama yükümlülüğü, görevleri sona erse dahi devam ediyor. Mountbatten-Windsor'un ziyaretlerine ilişkin sırlar, Dışişleri Bakanlığı tarafından 2065'te açıklanacak.

Tüm unvanları elinden alınmıştı

Mountbatten-Windsor'un Epstein'le yakın ilişkisi, ABD Adalet Bakanlığının yayımladığı belgelerde yer almış, Epstein mağduru Virginia Giuffre, henüz 17 yaşındayken o dönemde Prens olan Andrew'la ilişkiye girdiğini iddia etmişti.

İddiaları reddeden Mountbatten-Windsor, Kraliyet Ailesi'ne zarar vermemek adına York Dükü dahil tüm unvanlarından feragat etmişti. Ancak geçen yılın son aylarında artan baskılar ve yeni açıklanan belgeler neticesinde Kral Charles tarafından "Prens" unvanı da elinden alınmıştı.

Mountbatten-Windsor'un 2003'ten bu yana kaldığı malikaneye cüzi bir yıllık kira ödemesi ve 75 yıllık kullanım hakkını 1 milyon sterline alması da bu dönemde gündeme gelmişti.

Royal Lodge malikanesini kiralaması, Kraliyet gelirleri ve Mountbatten-Windsor'un masraflarının halk tarafından vergiler yoluyla karşılanmasına gelen tepkilerin ardından konu parlamentoda da ele alınmıştı.

Liberal Demokratlar'ın lideri Ed Davey'nin, "Royal Lodge'la ilgili ifşaat göz önüne alındığında vergi mükelleflerinin çıkarlarını korumak için Kraliyet Mülkleri'ni inceleme konusunda hemfikir misiniz? Mevcut Royal Lodge sakini de dahil herkesin ifadeye çağırılacağı bir soruşturma komisyonu oluşturulmasını destekliyor musunuz?" sorusuna, Başbakan Keir Starmer, "Kraliyet Mülkleri söz konusu olduğunda uygun bir inceleme yapılması önemlidir. Kesinlikle destekliyorum." yanıtını vermişti.

Baskıların üzerine dün Windsor Kalesi'ndeki evini boşaltan Mountbatten-Windsor, Kral Charles'ın şahsi mülkü olan Sandringham Sarayı arazisindeki bir çiftlik evine taşınmıştı.

Mountbatten-Windsor'un eski eşi Sarah Ferguson'un da Epstein'le arkadaşlığı ortaya çıkmış, Ferguson'un onursal başkanı olduğu pek çok vakıf, eski York Düşesi'yle ilişkisine son vermişti.

Kendi kız çocuklarını Epstein adasına götürdüğü ortaya çıkan Ferguson'un adını taşıyan Sarah Vakfı ise kapanma kararı almıştı.

Kaynak: AA

Jeffrey Epstein, İngiltere, Politika, Güncel, Prens, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prens Andrew'a Epstein sorgusu - Son Dakika

Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı Yoğun bakımdayken Erdoğan’a sunum yaptırmış Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı! Yoğun bakımdayken Erdoğan'a sunum yaptırmış
Türkiye’den 3 ülkeye birden tren yolculuğu Biletler sudan ucuz Türkiye'den 3 ülkeye birden tren yolculuğu! Biletler sudan ucuz
2026 Kış Olimpiyatları’nda korkunç kaza 2026 Kış Olimpiyatları'nda korkunç kaza
Cevdet Yılmaz’dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu Cevdet Yılmaz'dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu
Sisi’den kritik Somali adımı Ülkeye asker konuşlandıracak Sisi'den kritik Somali adımı! Ülkeye asker konuşlandıracak
Skandal görüntüler Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti Skandal görüntüler! Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti

19:06
Kante oynuyor mu Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçının 11’leri belli oldu
Kante oynuyor mu? Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçının 11'leri belli oldu
18:17
İran: Zenginleştirilmiş uranyumun seyreltilmesi, yaptırımların kaldırılmasına bağlı
İran: Zenginleştirilmiş uranyumun seyreltilmesi, yaptırımların kaldırılmasına bağlı
18:01
ABD petrol tankerine el koydu
ABD petrol tankerine el koydu
17:51
Duman ikazı alan pilot İstanbul Havalimanı’na acil iniş yaptı
Duman ikazı alan pilot İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı
17:30
Bebek Otel’in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
Bebek Otel'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
17:22
Uşak’ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi
Uşak'ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 19:30:47. #7.11#
SON DAKİKA: Prens Andrew'a Epstein sorgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.