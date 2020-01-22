Prens bin Selman'ın Washington Post patronunun telefonunu "hacklettiği" iddiası - Son Dakika
Son Dakika Dünya Prens bin Selman'ın Washington Post patronunun telefonunu 'hacklettiği' iddiası - Son Dakika Dünya

Prens bin Selman'ın Washington Post patronunun telefonunu "hacklettiği" iddiası

7 saat önce

Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinden 5 ay önce, gazetecinin çalıştığı Washington Post’un patronunun telefonunu "hacklettiği" iddia edildi

Prens bin Selman'ın Washington Post patronunun telefonunu

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden 5 ay önce, gazetecinin çalıştığı Washington Post'un patronunun telefonunu "hacklettiği" iddia edildi.


İddialara göre, bin Selman'ın WhatsApp hesabından gönderilen video mesajıyla, aynı zamanda alışveriş sitesi Amazon'un da sahibi olan Washington Post gazetesi patronu Jeff Bezos'un cep telefonu hacklendi.

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Washington Post, Cemal Kaşıkçı, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:17 
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