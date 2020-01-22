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Prens bin Selman'ın Washington Post patronunun telefonunu "hacklettiği" iddiası
7 saat önce
Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinden 5 ay önce, gazetecinin çalıştığı Washington Post’un patronunun telefonunu "hacklettiği" iddia edildi
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden 5 ay önce, gazetecinin çalıştığı Washington Post'un patronunun telefonunu "hacklettiği" iddia edildi.
İddialara göre, bin Selman'ın WhatsApp hesabından gönderilen video mesajıyla, aynı zamanda alışveriş sitesi Amazon'un da sahibi olan Washington Post gazetesi patronu Jeff Bezos'un cep telefonu hacklendi.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:17
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