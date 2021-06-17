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Prime Day için geri sayım başladı - Son Dakika

Prime Day için geri sayım başladı

17.06.2021 10:15
Prime Day için geri sayım başladı, System.String[]

Tüm dünyada 21-22 Haziran'da kutlanacak Amazon Prime Day süresince geçen yılki Prime Day'e göre çok daha fazla indirim ve eğlence içeriği Prime üyelerinin beğenisine sunulacak.

Tüm dünyada 21-22 Haziran'da kutlanacak Amazon Prime Day süresince geçen yılki Prime Day'e göre çok daha fazla indirim ve eğlence içeriği Prime üyelerinin beğenisine sunulacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Amazon'un dünyaca ünlü alışveriş etkinliği Prime Day, bu yıl Türkiye'de 21-22 Haziran'da gerçekleşiyor. Amazon Türkiye bu yıl Prime Day'i, iki gün boyunca Prime üyelerine özel tüm kategorilerde sunulacak binlerce müthiş indirim ve fırsatın yanı sıra Prime Gaming Show Ultimate Crown: Fire and Ice Edition'ın popüler yayıncılar Ferit Karakaya (wtcN) ve Kemal Can Parlak (Kendine Müzisyen)'ın yorumlarıyla renklendireceği iki saatlik özel yayını ile kutluyor.

Bugün saat 21.00'de wtcN'in Twitch kanalı https://twitch.tv/wtcn üzerinden canlı yayınlanacak etkinlikte Twitch Elçisi Tyler Oakley, ünlü yayıncı Cupahnoodle, Ginman ve NCAA Ulusal Şampiyonu ve Yılın PAC-12 Sporcusu Peng Peng Lee, Brandon Broady sunuculuğunda Ultimate Crown'u kazanmak için hararetli penaltılar ve havalı kurtarışlar eşliğinde mücadele edecek.

Etkinlik boyunca Prime üyeleri, HP, Lenovo, LG, Asus ve daha birçok prestijli markanın oyun ürünlerinde de harika fırsatlardan haberdar olup bu ürünleri satın alabilecek. Tüm izleyiciler, yayın ile ilgili detaylı bilgilere www.amazon.com.tr/ultimatecrown adresinden ulaşabilecek.

Prime Day süresince Prime üyeleri, Amazon Prime Gaming aracılığıyla birçok ücretsiz, üyelere özel oyun içeriğinin tadını çıkarmaya devam ederken, 21-22 Haziran'da oyun bilgisayarları, konsollar, kulaklıklar, hoparlörler, klavyeler de dahil her kategoriden binlerce popüler üründe müthiş indirim ve fırsatlara www.amazon.com.tr/primeday adresinden ulaşabiliyor.

Prime üyeleri ayrıca, haziran ayına özel Battlefield 4 oyununa da ücretsiz sahip olabiliyor ve Grand Theft Auto Online, Red Dead Online, Apex Legends, EA Sports FIFA 21, League of Legends ve 20'den fazla popüler bilgisayar, konsol ve mobil oyunda geçerli, yüzlerce lira değerinde oyun içi içeriğe ücretsiz erişim sağlayabiliyor. Prime Gaming'in ücretsiz oyun içi içerik ve bilgisayar oyunu seçkisi her ay eklenen yeni öğeler ve oyunlarla yenileniyor ve genişliyor.

Prime üyeliği üyelere, sonsuza denk saklayabilecekleri ücretsiz indirilebilir oyunlar, popüler oyunlarda kullanabilecekleri seviye atlatma, kıyafet ve kaplama gibi karakter yükseltmeleri ve Twitch üzerinden diledikleri bir yayıncının kanalına 30 gün boyunca ücretsiz abonelik gibi ayrıcalıklar da sunuyor.

Amazon Prime üyeleri, Prime üyeliği kapsamında Prime Gaming ayrıcalıkları, bedava ve hızlı kargo, üyelere özel fırsatlar ile Prime Video üzerinden aralarında "Tom Clancy's Without Remorse", "Solos", "Underground Railroad", "P!NK: All I Know So Far" gibi birçok Amazon Originals içeriğinin de bulunduğu özel bir dizi ve film seçkisine de erişim sağlayabiliyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Prime Day için geri sayım başladı - Son Dakika


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