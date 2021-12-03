Prof. Dr. Akova'ya İtalya Devlet Nişanı - Son Dakika

Prof. Dr. Akova'ya İtalya Devlet Nişanı

TÜRKİYE'nin en büyük aşı faz çalışması olan Sinovac Faz-3 çalışmasının koordinatörlüğünü yürüten, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova, Türkiye ile İtalya arasında bilimsel iş birliğinin geliştirilmesine sağladığı katkı nedeniyle İtalya Devlet Nişanı ile ödüllendirildi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova'ya, Türkiye ile İtalya arasında bilimsel iş birliğinin geliştirilmesi ve Covid-19 hastalığı konusundaki araştırmaları nedeniyle İtalya Devlet Nişanı verildi. Prof. Dr. Akova'ya, İtalya Devlet Nişanı'nı, İtalya'nın Türkiye Büyükelçisi Massimo Gaiani verdi.

Prof. Dr. Akova, İtalya Devlet Nişanı'nın Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen nişan olduğunu belirterek, "Bana bu nişanın verilmesinin nedeni Covid-19 enfeksiyon hastalığı ve Covid-19 ile ilgili diğer durumların önemi arttığı için bu konuda yaptığım araştırmalar ile bununla birlikte İtalyan bilim camiasıyla olan ilişkiler nedeniyle verildi. 15 yıllık bir süre içerisinde İtalyan infeksiyon hastalıkları ve onunla ilişkili çeşitli derneklerle birlikte araştırma yapmak gibi faaliyetlerde bulunmuştum. Ödülü alırken büyük mutluluk duyuyorsunuz. Çünkü bilim insanı olarak bizim aslında bütün yaptıklarımızın sonunda beklediğimiz en önemli şey takdir edilmek. Takdir edilme duygusu son derece hoş bir duygu" dedi.'BİR YANDAN HÜZÜN BİR YANDAN SEVİNCİ YAŞADIM'Prof. Dr. Akova, İtalya'daki bilimsel araştırmalarında kendisine yön veren iki bilim insanının hayatını kaybettiğini söyleyerek, şöyle konuştu: "Nişanı alırken bir yandan sevinç yaşarken bir yandan da onları anıp hüzün duydum. Onlar da benimle birlikte olsalar büyük mutluluk duyarlardı. Covid son 2 yıl içinde bilimsel araştırmalar açısından zamanımızı aldı. Belki de tamamını aldı. Covid infeksiyon hastalıkları alanında başlı başına bir hastalık olmasının ötesinde bizim günlük yaşamda takip ettiğimiz hastalıkların da seyrini etkiledi. Şu anda yaptığımız araştırmaların önemli bir kısmında yer tutuyor. Aşı çalışmaları bunların içerisinde var. Daha evvel yayınladığımız çalışmalarda aşı çalışmalarını takip ediyoruz. Bir yandan Covid nedeniyle ihmal edilen birtakım projeler vardı onları da sürdürüyoruz. Kanserli hastalar ve onlarda görülen infeksiyonlar, bir taraftan da antibiyotik direnci var; günlük yaşamda şiddetli şekilde problem olarak sürüyorlar. O konuda da çalışmalarımız sürüyor."'ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİLİM İNSANLARI AÇISINDAN ÖNEMLİ'

Prof. Dr. Akova, uluslararası ilişkilerin bilim insanları açısından çok önemli olduğunu da söyleyerek, "Takdir edilme duygusu hoş bir şey. Uluslararası ilişkiler bilim insanları açısından son derece önemli. Çünkü global bir dünyada yaşıyoruz. Bilimsel araştırmaları artık günümüzde tek başına yapabilmek mümkün değil. Uluslararası ilişkiler bu bağlamda son derece önemli. İtalya nezdinde verilmiş bir ödül. Gerisinde o ülkedeki araştırmacılarla yatan ilişkiler yatıyor. Ama aynı ilişkileri dünyanın değişik ülkelerindeki araştırmacılar arasında sürdürmek çok önemli. Akademik anlamda gelecek vaat eden genç meslektaşlarıma seslenmek istiyorum; Uluslararası ilişkiler Türkiye'nin dünyadaki bilim camiası içinde daha ileri düzeylerde yer alabilmesi bağlamında çok önemli ve hepimize düşen sorumluluk. Bu bağlamda kendi üzerime düşeni yerine getirebildiysem ne mutlu bana" dedi.

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Nursima ÖZONUR- Oğuzhan DEMİR/ ANKARA, -