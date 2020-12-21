Prof. Dr. Alper Şener: "Yayılım hızı artıyor, İngiltere için ciddi sorunlar olabilir" - Son Dakika

Prof. Dr. Alper Şener: "Yayılım hızı artıyor, İngiltere için ciddi sorunlar olabilir"

21.12.2020 13:22

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Alper Şener, "Yayılım hızı artıyor, İngiltere için ciddi sorunlar olabilir" dedi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Alper Şener, "Yayılım hızı artıyor, İngiltere için ciddi sorunlar olabilir" dedi.

İngiltere'de, korona virüs (Covid-19)'ün mutasyona uğraması ve yayılım hızının da yüzde 70 artmasının ardından Şener, "Şuan ki ön bilgi ve raporlardan anlaşıldığı kadarıyla virüsün yayılım hızını arttırıyor ve oldukça etkileyici. Yayılım hızı arttıkça; daha çok kişi hasta olacak, bununla birlikte daha çok kişi hastaneye başvuracak, hastaneye yatış oranları artacağı için dolayısıyla hem yoğun bakım hem de diğer birimlerde İngiltere için ciddi sorunlar olabilir" dedi.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan korona virüs, insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Virüsün İngiltere'de mutasyona uğraması ve yüzde 70 hızında yayılması tüm dünyada paniğe neden olurken, bazı ülkeler İngiltere'ye seyahat yasakları getirdi. Seyahat yasakları getiren ülkeler arasında Türkiye'de var.

"KORONA VİRÜS BAŞLANGIÇTAN BERİ MUTASYONA UĞRUYOR"

Korona virüsün en başından beri mutasyona uğradığını belirten ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Alper Şener, "Aslında korona virüs ailesi başlangıçtan beri mutasyona uğruyor. Biliyorsunuz, ilk mutasyonu hayvandan insana geçmesiyle başladı. İnsanlar arasında yayıldıkça da hızlı bir şekilde mutasyona uğramaya eğilimli bir virüs. Bu virüsün mutasyona uğraması aslında Sars virüsü gibi; kendini kaybetme, kendini imha etme potansiyeline doğru yürür mü diye bir umut ışığı doğurmuştu içimizde ama şuan ki periyotta, gözlem ve makalelere baktığımızda ise iki yönde eğilim var" dedi.

"YAYILIM HIZI ARTIYOR, İNGİLTERE İÇİN CİDDİ SORUNLAR OLABİLİR"

Virüsün yayılım hızının artmasının İngiltere için ciddi sorunlar oluşturabileceğine dikkat çeken Şener, "Şuan da artık değişim süreci, varyant suşlarının ortaya çıkması aslında bize gösteriyor ki; aslında virüs, insana adapte olurken, aynı zamanda insandan insana bulaş hızını da arttırıyor. Bu bulaş hızının artması dünya, Türkiye ve diğer benzer ülkeler için tehlikeli. Çünkü İngiltere de çıkmış olan Suş, şuan ki ön bilgi ve raporlardan anlaşıldığı kadarıyla virüsün yayılım hızını arttırıyor ve oldukça etkileyici. Yayılım hızı arttıkça; daha çok kişi hasta olacak, bununla birlikte daha çok kişi hastaneye başvuracak, hastaneye yatış oranları artacağı için dolayısıyla hem yoğun bakım hem de diğer birimlerde İngiltere için ciddi sorunlar olabilir. Basına yansıdığı kadarıyla dünden beri belli ülkeler, İngiltere'den uçuş ve trafiği kapattılar. Yolcu almayarak seyahat yasağı koydular. İnşallah önümüzdeki zaman içerisinde Türkiye gibi ülkelerde bu varyant suşları ortaya çıkmaz" diye konuştu.

"TEDAVİ VE STRATEJİ ANLAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE SEBEP OLABİLİR"

Korona virüs bulaş hızının artması ve mutasyona uğraması nedeniyle tedavi ve strateji anlamında bazı değişikliklerin de olabileceğini kaydeden Şener, "Önlem olarak aslında baştan beri yapılabilecek şeyler belli. Bunların dışında aslında pek fazla da yapılabilecek bir şey yok. Çünkü virüsün doğası bu, hızlı bir şekilde değişime uğruyor ve uğrayacak. Bunun önüne geçmek oldukça zor. Ama belki tedavi anlamında değişikliklere sebep olabilir bu. Çünkü iddia edilen şey şu ki; bazı kullandığımız plazma tedavisi nedeniyle hastalarda bu varyant suşun provoke edilebileceği ortaya çıktı, makalelerde hipotez olarak sunuluyor. Bu, belki tedavi yaklaşımlarını değiştirebilir. Tedaviye yönelik kalıcı olmasa dahil, geçici strateji değişimlerine sebep olabilir" şeklinde konuştu.

(Utku Yaşar Cüce/İHA)

Prof. Dr. Alper Şener: Yayılım hızı artıyor, İngiltere için ciddi sorunlar olabilir
Prof. Dr. Alper Şener: Yayılım hızı artıyor, İngiltere için ciddi sorunlar olabilir
Prof. Dr. Alper Şener: Yayılım hızı artıyor, İngiltere için ciddi sorunlar olabilir
Prof. Dr. Alper Şener: Yayılım hızı artıyor, İngiltere için ciddi sorunlar olabilir

Araştırma Hastanesi, Öğretim Üyesi, Mikrobiyoloji, İngiltere, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Alper Şener: 'Yayılım hızı artıyor, İngiltere için ciddi sorunlar olabilir' - Son Dakika


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