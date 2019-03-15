Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. Beril Dedeoğlu Son Yolculuğuna Uğurlanıyor (1)

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu Son Yolculuğuna Uğurlanıyor (1)

2 saat önce

İSTANBUL'da geçirdiği beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede iki gün önce hayatını kaybeden Eski Avrupa Birliği Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ile Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor.

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu Son Yolculuğuna Uğurlanıyor (1), System.String[]
İSTANBUL'da geçirdiği beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede iki gün önce hayatını kaybeden Eski Avrupa Birliği Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ile Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor.

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın da aralarında bulunduğu isimler katılıyor. Cenaze töreninde Dedeoğlu'nun eşi Basri Dedeoğlu, kızı İlayda, oğlu Efe ile birlikte Kayınvalidesi Neriman Dedeoğlu ve kardeşi Ali Gümüş taziyeleri kabul ediyor.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:25 Kaynak: DHA

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