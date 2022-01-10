Üye Girişi
Prof. Dr. Çalış ve Prof. Dr. Özdarendeli, TURKOVAC'ın geçirdiği süreci anlattı - Son Dakika

Prof. Dr. Çalış ve Prof. Dr. Özdarendeli, TURKOVAC'ın geçirdiği süreci anlattı

10.01.2022 17:12

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ile yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'na katılarak, aşının geçirdiği süreci anlattı.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ile yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'na katılarak, aşının geçirdiği süreci anlattı.

TURKOVAC aşısının geçirdiği süreci belediye meclis üyeleriyle paylaşan Çalış, bunu bir serüven olarak niteleyerek, "Gerçekten 20 aylık müthiş bir çalışmanın eseri bu. Aykut Hoca ile konuşurken belgesel olsa 2 saatlik, kitap olsa 2 ciltlik kitap olur diye düşünüyoruz. Yaşadıklarımız, çalışmalarımız bu dönemdeki olumlu, olumsuz yaşadığımız birtakım şeyler ama sonunda şükür sonuca ulaştık." diye konuştu.

Çalış, aşının acil kullanım onayı almasının sürecin dönüm noktası olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Biz aşımıza ilk günden beri güveniyorduk. Aykut Hoca 2020 yılının mart ayında yanıma geldi, pandemi Türkiye'de henüz yoktu, Wuhan'dan Türkiye'ye yeni yeni geliyordu. 'Hocam bunu Türkiye'de birkaç merkez yapabilir, biri de biziz' dedi. Ben bunu duyunca gurur duydum. Zaten İyi Klinik Uygulama Araştırma Merkezi'nin (İKUM) önemini biliyorduk çünkü daha önce KKKA aşısının da faz-1 çalışması yapılmıştı. Direkt çalışmaya başlıyoruz dedim. Biz aslında preklinik çalışmaya o zamandan başladık. Virüs izolasyonu çalışmaları başladı ve biliyorsunuz virüsü ilk izole eden, gen haritasını çıkaran Aykut Hoca oldu. Daha sonra süreç hızlandı. Biz kendimiz bilimsel araştırma projemizden hemen bir destek vererek bu çalışmaları başlatmış olduk. Sonrasında TÜBİTAK bünyesinde Sanayi ve Sağlık Bakanlığının grupları oluştu. Sonuçta da Sağlık Bakanlığının çağrısının içerisinde olan üniversitelerden biriydik. TÜSEB desteği geldi arkasından. Biz zaten destek vermiştik ve preklinik çalışma yarıya gelmişti neredeyse."

Faz-1 ve faz-2 aşamasının da ERÜ bünyesinde yapıldığını anlatan Çalış, hem İKUM hem de Aşı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin Türkiye'de alanlarında ilk ve kaliteli merkezler olduğunu dile getirdi.

Çalış, İKUM'un önemine dikkati çekerek, "1300'e yakın dünya devi ilaç firmalarının faz çalışmalarının yapıldığı merkezdi. Bu merkezler işin hızlı gitmesi açısından önemliydi. Faz-1 ve faz-2'yi başarıyla tamamladık hem etkinlik hem de güvenlik yönünden güzel sonuç aldık. Bu süreç içinde biz aşımızı TÜSEB'e yani devletimize devretmiş olduk. Faz-3 aşaması zaten daha kapsamlı bir süreç, maddi anlamda daha büyük boyutu olan bir süreç. Sağlık Bakanlığının yürütmesi tabii ki daha uygundu. Faz-3 çalışması belirli bir aşamaya geldikten sonra, veriler ortaya çıktıktan sonra yakın zamanda acil kullanım onayı aldı." ifadelerini kullandı.

Süreç çok kaliteli yürütüldü

Aşı geliştirme sürecinin çok kaliteli bir şekilde yürütüldüğüne değinen Çalış, "Öyle ki kamuoyunun 'nerede kaldınız' baskısına rağmen Aykut Hoca öyle bir bilim adamı ki kaliteden asla taviz vermez. Gerekirse 1-2 ay sonra olsun ama doğrusu, iyisi olsun. Merkezlerimiz de böyle zaten. Dünya devi bir şirketin şu an faz-1 çalışması İKUM'da yapılıyor. Gerçekten bu süreç kaliteli bir şekilde yapıldı. Dünya Sağlık Örgütü'nde her türlü aşama kayıt altında. Aykut Hoca ve ekibine teşekkür ediyorum. Gecenin 2-3'ünde bu konuda çok telefonda konuştuk. Marifet iltifata tabidir. Hiç ummadığımız ülkelerden, illerden tebrikler geliyor. Devlet büyüklerimizden tebrikler geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da TURKOVAC aşısını geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin isminin yeni bir caddeye verilmesini mecliste önereceklerini belirtti.

Özdarendeli'nin ismi yeni bir caddeye verilecek

Prof. Dr. Özdarendeli ise Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ın sürecin başından bu yana kendilerini yalnız bırakmadığını, moral ve motivasyon verdiğini dile getirdi.

Özdarendeli, "TURKOVAC, ERÜ bünyesinde rektörümüzün büyük destekleriyle Sağlık Bakanlığının destekleriyle ortaya çıkan bir üründür. Yaklaşık 20 aylık bir süreç sonunda acil kullanım onayını aldı. Umut ediyoruz ki bundan sonra da yaygın kullanımla birlikte hem milletimize hem de daha yüksek ölçekli üretimle aşıya ihtiyaç duyan ve talep eden ülkelere de şifa olacaktır." ifadelerini kullandı.

Özdarendeli, isminin caddeye verilecek olmasından dolayı duygulandığını belirterek teşekkür etti.

ERÜ'ye ve bütün ekibine teşekkür eden Özdarendeli, "Ben aslında o ekibi temsil ediyorum. 500'ün üzerinde bu konuda farklı alanlarda çalışan bir ekipten söz ediyoruz, üretim süreci de dahil. Onlara da teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Büyükkılıç, Rektör Prof. Dr. Çalış'a ve TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli'ye plaket takdim etti.

Meclis toplantısında Özdarendeli'nin isminin kentteki yeni bir caddeye verilmesi kararlaştırıldı.

Prof. Dr. Çalış ve Prof. Dr. Özdarendeli, TURKOVAC'ın geçirdiği süreci anlattı
Prof. Dr. Çalış ve Prof. Dr. Özdarendeli, TURKOVAC'ın geçirdiği süreci anlattı
Prof. Dr. Çalış ve Prof. Dr. Özdarendeli, TURKOVAC'ın geçirdiği süreci anlattı

YORUMLAR
500

Aykut Özdarendeli, Araştırma, TURKOVAC, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Çalış ve Prof. Dr. Özdarendeli, TURKOVAC'ın geçirdiği süreci anlattı - Son Dakika


Uzman çavuş poligonda intihar etmek istedi, yakınlarının sözleri kan dondurdu Uzman çavuş poligonda intihar etmek istedi, yakınlarının sözleri kan dondurdu         
19:22
Bakan Pakdemirli ile sera çalışanı kadınlar arasında gülümseten gül diyaloğu Bakan Pakdemirli ile sera çalışanı kadınlar arasında gülümseten gül diyaloğu         
19:13
Eski Kazakistan cumhurbaşkanının kızı Aliya Nazarbayeva'nın ülke dışına çıkarttığı serveti dudak uçuklattı Eski Kazakistan cumhurbaşkanının kızı Aliya Nazarbayeva'nın ülke dışına çıkarttığı serveti dudak uçuklattı         
19:12
İstanbullular bereleri, eldivenleri hazırlayın! Çarşamba kar geliyor! Perşembe de etkili olacak İstanbullular bereleri, eldivenleri hazırlayın! Çarşamba kar geliyor! Perşembe de etkili olacak         
14:21
Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır         
13:59
Bu turna balığı tam 30 kilo! Atatürk Barajı'nda yakalandı Bu turna balığı tam 30 kilo! Atatürk Barajı'nda yakalandı         
11:53
Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı         
11:17
Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor         
10:02
Otel odasında ölü bulundu! Bizim Ev dizisiyle sevilmişti Otel odasında ölü bulundu! Bizim Ev dizisiyle sevilmişti         
08:51
Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü         
08:35
Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu         
08:25
Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek         
08:10
Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep         
07:50
Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı         
00:35
Kaldığı yurdun 6. katından atladı! 22 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı Kaldığı yurdun 6. katından atladı! 22 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı         
00:33
İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar         
00:32
Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam! Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam!         
00:31

Son Dakika Haberleri
19:13 Bakan Pakdemirli ile sera çalışanı kadınlar arasında gülümseten gül diyaloğu
19:12 Son Dakika: Fenerbahçe'den Adana Demirspor'a karşı sürpriz ilk 11!
19:12 Eski Kazakistan cumhurbaşkanının kızı Aliya Nazarbayeva'nın ülke dışına çıkarttığı serveti dudak uçuklattı
18:43 Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li vekile tepki: Dünyanın hiçbir devleti buna müsaade etmez
18:25 Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı
18:18 Acun Ilıcalı, Fatih Terim hamlesiyle herkesin aklını başından alacak
18:07 İnşaat alanında düşen kızın boğazına demir çubuk saplandı
18:00 Fuhuş operasyonunda detaylar ortaya çıktı! Okul servisinde fuhuş yaptırdılar, aralarında memurlar da var
17:51 Ünal Aysal: Fatih Terim'in hocalık süresi çoktan geçmişti
17:45 SGK'dan milyonları ilgilendiren genelge! 2022'de uygulanacak ödenek ve primler belirlendi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2022 19:29:16. #1.12#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Çalış ve Prof. Dr. Özdarendeli, TURKOVAC'ın geçirdiği süreci anlattı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement