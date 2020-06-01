Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı: İki kurala uyulmazsa vakalar artar - Son Dakika

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, N TV'de yeni normalleşme sürecine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bu süreçte özellikle maskenin zorunlu hale getirilmesi gerektiğine dikkat çeken Ceyhan, "Maske takmayanlar için yaptırım olması lazım. Bazı illerde İl Pandemi Kurulları'nın önerileri ve idarecilerin kararları doğrultusunda bu yönde karar alındı. Bunun genelleştirilmesi lazım" dedi.

"SOSYAL MESAFE YOKSA MASKENİN ÖNEMİ 10 KAT ARTAR"

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal mesafenin olmaması durumunda maskenin öneminin 10 kat daha artacağını belirterek, "Maske kullanılmıyorsa ve sosyal mesafe de yoksa kaçınılmaz vaka artışlarını gözleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Aralık ayında ortaya çıkan Kovid-19 pandemisi, 11 Mart günü Türkiye'ye sıçramasından bu yana ülkenin bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Kovid-19, şimdiye dek 164 bin 769 vatandaşımıza bulaşırken 4 bin 563 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep oldu. 651 hasta yoğun bakımda yaşam savaşı verirken virüse yakalanan 128 bin 947 hasta iyileşerek taburcu edildi.

Son Dakika: Türkiye'de 1 Haziran günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, 827 yeni vaka tespit edildi