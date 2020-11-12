Prof. Dr. Dilci: Rekabet içerikli oyunlar ruhsal yaralanmalara yol açabilir - Son Dakika

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, rekabet içerikli oyunlar ile ilgili uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Dilci, "E- spor ve 'Pubg' gibi yarışma içerikli olduğu için ciddi anlamda sağlık problemlerine yol açabilecek ve hatta gelecekte toplumsal kimlik adına birtakım olumsuzlukları yaşayabileceğimiz sorunlardan bir tanesidir. Bu tür oyunlar, ruhsal anlamda yaralanmalara yol açabilir" dedi.

Rekabet içeren oyunlarla ilgili DHA'ya açıklamalarda bulunan Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, "Son 4 yılda araştırma yapıyoruz. Oyun ve türevleri anlamında dijital mecralarda gerçekleşen bağımlılık türlerinin başında oyun gelmektedir. Şu an ülkemizde yaklaşık 32 milyon insanın oyun ve türevlerine yönelik mecralarda gezindikleri bilinmektedir. Bu anlamda dünyadaki birçok araştırmaları inceledik, akademik ve bilimsel anlamdaki yayın ve çalışmaları derlediğimiz zaman ülkemizi de bekleyen tehlikelerden bir tanesi bu tür rekabet içeren oyunlardır. Bu oyunlar E-spor ve Pubg gibi yarışma içerikli olduğu için ciddi anlamda sağlık problemlerine yol açabilecek ve hatta gelecekte toplumsal kimlik adına birtakım olumsuzlukları yaşayabileceğimiz sorunlardan bir tanesidir. Bu anlamda sağlık problemleri başta olmak üzere ruhsal anlamda yaralanmalara yol açabilir. Travmatik birtakım karşılaşmalar daha sonra girilen depresyona bağlı olarak fiziksel şiddete kadar evrilirken, içsel kas zedelenmelerine kadar ulaşabilen yaralanmalardan bahsedebiliriz. Bunun üzerinde ortaya çıkan bağımlılıkla haftada 20 saatin üzerinde gerçekleşen mecralarda hareketsiz ve stabil halde gerçekleşen faaliyetler kişide ciddi sağlık problemleri oluşturmaktadır. Metabolik bozukluklardan, kalp rahatsızlıklarına, kan dolaşım sistemindeki emboli atma da söz konusu olabilir. Birtakım oyun içi adrenalin atma yüksekliğine de bağlı olarak kişilerde dış çevreye yansıtılan şiddet transferi söz konusudur. Bu da toplumda sağlıklı olmanın önüne geçmektedir" dedi.

'ÖNLEM ALINMALI'Rekabet içerikli oyunlarda devletin ivedi olarak önlem alması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Dilci, "Devletin ivedi olarak rekabet içerikli oyunlarda ve bunun daha çok sanal ortamlarda gerçekleşen kumar, yarışma türü, eğlence türü oyunlarda ve şiddet içerikli oyunlarda birtakım düzenlemelere gidilmesi gerekmekte. Özellikle ilaç kullanımı hakkında Sağlık Bakanlığı 'nın bu konuda önlem alarak spor müsabakaları adı altında yapılacaksa bile bir kulüp çatısı altında sağlık önlemleri ve tedbirleri alınarak yapılmasında fayda var" diye konuştu.'PANDEMİ BAĞIMLILIĞI ARTIRDI'

Pandemi sürecinde dijital bağımlılığın arttığını hatırlatan Prof. Dr. Dilci, "Pandemi sürecinde yaptığımız araştırmalara göre dijital mecralarda temas süreci ilk 3 ay içerisinde yüzde 116'lık artış göstermişti. Bu artış oranı günümüzde hem yetişkinler hem yaşlılar hem de diğer çocuklar için risk oluşturacak şekilde arttığını gözlemliyoruz. Bu süreçte bize en çok aileler 'çocuğumuzu artık ekran karşısından alamıyoruz' şeklinde başvuruyor. Ama burada EBA uygulaması olduğu için, ki şu an zorunlu hallerde çocuğun dijital mecralarda karşısında kalmasında mahsur görmüyoruz. Koronavirüs sürecinde evden dışarı çıkamama, iş hayatının kısıtlanması sonucu daha çok dijital nesnelerle baş başa kalındığını görüyoruz. Bilimsel anlamda olaya baktığımız zaman koronavirüs sürecinin getirmiş olduğu olumsuzluğu sadece stabil ev hayatı olarak değil, ev içerisinde yaşamsal alışkınlarımızı çeşitli parçalara ayırarak, planlayarak belirli saatler içerisinde yaygınlaştırmak mümkündür. Bir saat okuma, bir saat eğlenme, bir saat televizyon izleme, bir saat spor veya basit etkinlikler gibi planlı bir hayata dönüştürebilirsek, alabileceğimiz zararı minimize etmiş oluruz" ifadelerini kullandı.