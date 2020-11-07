Prof. Dr. Erol Aktunç: "Hastaların büyük çoğunluğu böbrek nakli için sıra bekliyor" - Son Dakika

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Doku ve Organ Nakli Koordinatörü Prof. Dr. Erol Aktunç, "Ülkemizde canlı donörden karaciğer ve böbrek naklinde dünyada hem tecrübe hem de başarı olarak çok ön sıralarda bulunan çok sayıda merkezimiz mevcut." dedi.

Aktunç, 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, organ bağışının önemli olduğunu söyledi.

Herkesin bu konuda duyarlı olmasını bekledikleri belirten Aktunç, "Ülkemizde hastaların büyük çoğunluğu böbrek nakli için sıra bekliyor. Diğerleri karaciğer, kornea, akciğer, pankreas, ince bağırsak, kalp nakilleri için sırada bekliyor. Ülkemizde organ nakli dendiğinde çoğunlukla yapılan işlemler canlıdan organ alınması şeklinde. Canlıdan organ alınması sadece böbrek ve karaciğer için mümkün oluyor ama kalp, akciğer, pankreas, ince bağırsak, kornea gibi nakil işlemlerinde vefat eden insanların organlarını kullanmak mecburiyeti var." ifadelerini kullandı.

Aktunç, ülkemizde 25-26 bin civarında organ nakli ihtiyacı olan hastanın sırada beklediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ülkemizde canlı donörden karaciğer ve böbrek naklinde dünyada hem tecrübe hem de başarı olarak çok ön sıralarda bulunan çok sayıda merkezimiz mevcut. Vefat eden hastalardan donör olma aşamasında dünyada çok ön sıralarda bulunmuyoruz. Bu konuda hastalarımızın yakınlarının ve vatandaşlarımızın bazı çekinceleri oluyor. Bunlar inanç ve hastalarıyla aralarındaki sevgi bağı bakımından insanların kendilerini zorda hissettikleri bazı durumlar mevcut. Ancak böyle durumlarda başka ihtiyacı olan, başka da şansı olmayan ve sevdikleriyle zaman geçirmek isteyen insanlar için böyle bir iyiliği yapmak mümkün."

Aktunç, insanların organ bağışı konusunda konunun uzmanlarından doğru bilgiler alabileceğini sözlerine ekledi.