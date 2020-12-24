Prof. Dr. Gündüz: İlaç kullanılmazsa hastalık ağırlaşıp, sepsise neden olabilir - Son Dakika

Prof. Dr. Gündüz: İlaç kullanılmazsa hastalık ağırlaşıp, sepsise neden olabilir

24.12.2020 09:00
Prof. Dr. Gündüz: İlaç kullanılmazsa hastalık ağırlaşıp, sepsise neden olabilir, System.String[]

ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, Türkiye'de koronavirüsle mücadelede, hastalarda erken dönemde kullanımına başlanan ilaçların önemini anlattı.

ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, Türkiye'de koronavirüsle mücadelede, hastalarda erken dönemde kullanımına başlanan ilaçların önemini anlattı. İlaç kullanmaktan çekinenlere uyarılarda bulunan Gündüz, "İlacın kullanılmaması durumunda hastalık şiddetlenebilir. Sepsis dediğimiz bir hastalığa yol açabilir" dedi.

Koronavirüs salgınında erken ve doğru dozlarda başlanan ilaç tedavisinin, hastalığın ilerlemesini büyük ölçüde engellediği ve yoğun bakıma geçiş oranını düşürdüğü biliniyor. Bu tedavide kullanılan 'Favipiravir'in ilk gün sabah ve akşam 8'er, devamında ise 4 gün boyunca yine sabah ve akşam 3'er tane içilmesi gerekiyor. Ancak hastalığı hafif geçiren bazı kişiler, bu ilacı kullanmaktan çekiniyor. Bu durumda hastalığın ağırlaşabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, vücudun enfeksiyona karşı gösterdiği kontrolsüz ve abartılı yanıt sonucu doku ve organlara zarar vermeye başlamasıyla ortaya çıkan, erken tanı koyulup, tedavi edilmediğinde ölümcül seyredebilen sepsise dahi neden olabileceğini kaydetti.

'VİRÜSÜN ETKİNLİĞİNİ ORTADAN KALDIRIYOR'Bakterilere karşı antibiyotik kullanılıyorsa virüslere karşı da antiviral ilaçların kullanılması gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Gündüz, "Tabi Covid-19'a doğrudan bir antiviral ilaç şu anda olmasa da bu virüse karşı etkili olduğu, bu virüsü öldürebileceğini düşündüğümüz ilaçlardan bir tanesi de şu anda Türkiye'de kullanılan ilaç. Bu antiviral ilaçlar virüsün etkinliğini ortadan kaldırmaya yöneliktir. Eğer kullanılmazsa virüsün daha çok etkin olup akciğer iltihabına kadar gitmesi ve sonrasında durumu daha da kötüleştiren bir tabloyla da karşılaşılması gerçekten mümkün" diye konuştu.'KULLANILMADIĞINDA SEPSİSE NEDEN OLABİLİR'İlacın kullanılmaması durumunda hastalığın şiddetlenebileceğinin altını çizen Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, şu uyarılarda bulundu:

"Yoğun bakımlarda akciğer iltihabı ve organ yetersizliklerine doğru giden bir tabloya yol açabilir. Hastalığın birçok yüzü var. Bunlarda biri de akciğer iltihabı. Daha sonra bütün vücuda dağılması, sepsis dediğimiz bir hastalığa yol açması mümkün. O nedenle şu anda bilinen, deneyimlenmiş, tüm dünya tarafından da uygulanan bu hastalığın tedavisini mutlaka uygulamamız gerekiyor. Bu tedavilerden biri de bu antiviral tedavidir."


Prof. Dr. Gündüz: İlaç kullanılmazsa hastalık ağırlaşıp, sepsise neden olabilir
Prof. Dr. Gündüz: İlaç kullanılmazsa hastalık ağırlaşıp, sepsise neden olabilir

Murat Gündüz, Koronavirüs, Türkiye, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Gündüz: İlaç kullanılmazsa hastalık ağırlaşıp, sepsise neden olabilir - Son Dakika


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