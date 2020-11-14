Prof. Dr. İsmail Kara ile Yerlilik ve Millilik söyleşisi yapıldı - Son Dakika

Prof. Dr. İsmail Kara ile Yerlilik ve Millilik söyleşisi yapıldı

İSTANBUL - Sultanbeyli Belediyesi online söyleşilerine devam ediyor. Online söyleşilerin bu haftaki konuğu Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında Sosyal Bilimler alanında ödül alan Prof. Dr. İsmail Kara oldu. Dr. Müjdat Uluçam'ın moderatörlüğünü yaptığı söyleşi de "Yerlilik ve Millilik" konuşuldu.

Yunus Emre Kültür Sanat Sezonu kapsamında Sultanbeyli Belediyesi etkinliklerine devam ediyor. Pandemi dolayısıyla online olarak gerçekleştirilen programların bu haftaki konuğu Prof. Dr. İsmail Kara oldu. Moderatörlüğünü Dr. Müjdat Uluçam'ın yaptığı programda Yerlilik ve Millilik üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirildi.

Kara, "Milli ve yerliliğe biz felsefi bir anlam yüklersek bu bir defa evrensele doğru gitmenin önünde bir engel değil. Dünyada bugün evrensel değer olarak söylediğimiz her şey esas itibariyle millidir. Mesela Mevlana evrensel bir düşünür. Bunu Victor Hugo, Mozart içinde söyleyebiliriz. Yerli olan şey aynı zamanda daha geniş bir daire olarak düşünebileceğimiz diyelim ki din alanına intikal edebilir. Bir sonraki daha geniş bir daire olarak düşünebileceğimiz bütün insanlık için olabilir. Yunus Emre Türkçe yazıyor. Dolayısıyla en merkezinde bu var. Yani hiç kimse Türk ve Türkçeyi küçümseyerek veya zayıf görerek Yunus Emre'ye yaklaşamaz. Ama Yunus Emre aynı zamanda İslam kültürünün en geniş yorumu üzerinden konuşuyor. Dolayısıyla o dairenin tamamına hitap edebilir. Bununla da sınırlı değildir. Yerli ve milli olmak evrensel olmaya mani değildir. Sadece buda değildir. Bütün evrensel olan şeyler millidir" dedi.

Programın sonunda Belediye Başkanı Hüseyin Keskin Moderatör Dr. Müjdat Uluçam'a ve konuşmacı Prof. Dr. İsmail Kara'ya hediye takdim etti.