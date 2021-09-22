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PROF. DR. KAVUKCU, BAŞINA GEÇİRDİĞİ TENEKE İLE ORMAN YANGINLARINA DİKKAT ÇEKTİ - Son Dakika

PROF. DR. KAVUKCU, BAŞINA GEÇİRDİĞİ TENEKE İLE ORMAN YANGINLARINA DİKKAT ÇEKTİ

22.09.2021 10:35

ERZİNCAN Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, orman yangılarına dikkat çekmek amacıyla başına teneke geçirip, yanmış ağaçların arasında dolaşarak, çıkardığı seslerle performans sergiledi.

ERZİNCAN Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, orman yangılarına dikkat çekmek amacıyla başına teneke geçirip, yanmış ağaçların arasında dolaşarak, çıkardığı seslerle performans sergiledi.

Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, terör, şiddet, atık, israf, ölüm, koronavirüs, mülteci ve sonsuzluk gibi güncel sorunlar ile toplumsal olaylara dikkat çekmek için bugüne kadar birçok performans sundu. Bu kez de orman yangınlarına dikkat çekmek istediğini söyleyen Prof. Dr. Kavukcu, Erzincan Ovası'nı gören dağ yamacında yakılmış bitki örtüsü ve ağaçlık arazide, kimi zaman başına taktığı bazen de farklı şekillerde kullandığı tenekeyle yeni performans sergiledi. Kavukcu, başına taktığı tenekeyle önünü görmeden gerçekleştirdiği performansta, hem yanmış dallar, taş veya yumruk ile vurarak hem de tenekeyi ezerek sesler çıkardı. Bu sırada bölgede çakan şimşek ve yağışın habercisi gök gürültüsüyle de işitsel doğal kompozisyonun oluştuğu etkinlik ile ilgili Kavukcu, doğayla insanın aynı değerlere beraber tepki verebileceğinin de simgesi olduğunu söyledi.

'TENEKE KAFALILIK'

'Teneke kafalılık' algısına gönderme yaptığını anlatan Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, Bu, doğaya sahip çıkmamanın, dikkatsizliğin ve terörün oluşturmuş olduğu bir sonuca dövünmenin anlamsızlığı üzerine eleştirel bir dildir. Bir yanıyla da ülkemizin en önemli değerlerinden birine, bize emanet edilmiş doğaya karşı insanların dikkatsizliği ve saygısızlığına bir tepki dilidir. Tenekeden çıkardığım sesler de 'teneke kafalılık' olarak da adlandırılabilen toplumdaki algıya bir göndermedir. Performans aynı zamanda, her ne kadar bazıları insan suistimali olmadan gerçekleşen yangınlar olsa da bunu fırsat bilip terör veya çıkar amaçlı yangını körükleyenlere karşı duyarsızlığımıza da tepkiyi içerir. Bu konuda ülkemizde ve sanatçının yaşadığı kentlerden Erzincan'da doğaya dikilen her bir fidan için destek ve gönül verenlere teşekkür ediyorum. Ayrıca performansın gerçekleştirilmesinde desteğini esirgemeyen Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'a ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent'e teşekkür ediyorum diye konuştu.

ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ

Erzincan merkezde daha önce kadına yönelik şiddeti konu alan çalışma yapan Prof. Dr. Kavukcu, ilk yüzeye 'anne', ikinci yüzeye 'şiddet', üçüncü yüzeye 'aile' kavramlarını yazmıştı. Kavukcu, yerdeki buzlara da 'kadına şiddet' yazarak performansını sergilerken, 13 metrelik kulenin en üst noktasından düşen buz parçalarına maruz kalmıştı. Kavukcu, buzun çarpması sonucu 4-5 metre ileri atılıp, sürüklenmişti. Saniyelerle kurtulan Kavukcu, buz parçalarının üzerine düşmesiyle hafif yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Kavukcu, müdahalenin ardından taburcu edilmişti.

PROF. DR. KAVUKCU, BAŞINA GEÇİRDİĞİ TENEKE İLE ORMAN YANGINLARINA DİKKAT ÇEKTİ
PROF. DR. KAVUKCU, BAŞINA GEÇİRDİĞİ TENEKE İLE ORMAN YANGINLARINA DİKKAT ÇEKTİ
PROF. DR. KAVUKCU, BAŞINA GEÇİRDİĞİ TENEKE İLE ORMAN YANGINLARINA DİKKAT ÇEKTİ
PROF. DR. KAVUKCU, BAŞINA GEÇİRDİĞİ TENEKE İLE ORMAN YANGINLARINA DİKKAT ÇEKTİ
PROF. DR. KAVUKCU, BAŞINA GEÇİRDİĞİ TENEKE İLE ORMAN YANGINLARINA DİKKAT ÇEKTİ
PROF. DR. KAVUKCU, BAŞINA GEÇİRDİĞİ TENEKE İLE ORMAN YANGINLARINA DİKKAT ÇEKTİ
PROF. DR. KAVUKCU, BAŞINA GEÇİRDİĞİ TENEKE İLE ORMAN YANGINLARINA DİKKAT ÇEKTİ
PROF. DR. KAVUKCU, BAŞINA GEÇİRDİĞİ TENEKE İLE ORMAN YANGINLARINA DİKKAT ÇEKTİ
PROF. DR. KAVUKCU, BAŞINA GEÇİRDİĞİ TENEKE İLE ORMAN YANGINLARINA DİKKAT ÇEKTİ
PROF. DR. KAVUKCU, BAŞINA GEÇİRDİĞİ TENEKE İLE ORMAN YANGINLARINA DİKKAT ÇEKTİ
PROF. DR. KAVUKCU, BAŞINA GEÇİRDİĞİ TENEKE İLE ORMAN YANGINLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Güzel Sanatlar Fakültesi, Erzincan, Mülteci, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PROF. DR. KAVUKCU, BAŞINA GEÇİRDİĞİ TENEKE İLE ORMAN YANGINLARINA DİKKAT ÇEKTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: PROF. DR. KAVUKCU, BAŞINA GEÇİRDİĞİ TENEKE İLE ORMAN YANGINLARINA DİKKAT ÇEKTİ - Son Dakika
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