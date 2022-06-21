Prof. Dr. Mehmet Eröz, memleketi Söke'de anıldı - Son Dakika
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Prof. Dr. Mehmet Eröz, memleketi Söke'de anıldı

21.06.2022 11:10

Aydın'ın Söke ilçesinde, Prof. Dr. Mehmet Eröz için anma programı düzenlendi.

Aydın'ın Söke ilçesinde, Prof. Dr. Mehmet Eröz için anma programı düzenlendi.

Söke Ticaret Odası'nın yürüttüğü "Marka Şehir Söke" etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen programda, aslen Sökeli olan ve 20 Haziran 1986 yılında vefat eden Prof. Dr. Eröz anıldı.

Söke Ticaret Odası Başkanı Haluk Kutlay, Söke'nin yetiştirdiği değerleri topluma anlatmak istediklerini söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç da Mehmet Eröz'ün, milliyetçi camiaya rehber olmuş büyük bir bilim insanı olduğunu belirtti.

Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Akkoyun ise Mehmet Eröz'ün 1970'li yıllara damgasını vuran 4 milliyetçi isimden biri olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Mehmet Eröz'ün aile yakınlarının yer aldığı etkinliğe, Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, MHP Söke İlçe Başkanı Ömer Akalın, Ülkü Ocakları Aydın İl Başkanı Hakan Karakuş ile diğer ilgililer katıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Mehmet Eröz, memleketi Söke'de anıldı - Son Dakika

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