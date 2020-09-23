Prof. Dr. Mehmet Şener: 'Hasan Dağı aktif bir volkan' - Son Dakika

Prof. Dr. Mehmet Şener: 'Hasan Dağı aktif bir volkan'

Prof. Dr. Mehmet Şener: 'Hasan Dağı aktif bir volkan' 'Sosyal medyadaki görüntülerde gaz çıkışı görünüyor ve her zaman olur' 20 Eylül 22.08'de merkez üssü Niğde'nin Bor İlçesine bağlı Obruk köyünde meydana gelen 5.

Prof. Dr. Mehmet Şener: 'Hasan Dağı aktif bir volkan'

'Sosyal medyadaki görüntülerde gaz çıkışı görünüyor ve her zaman olur'

NİĞDE - 20 Eylül 22.08'de merkez üssü Niğde'nin Bor İlçesine bağlı Obruk köyünde meydana gelen 5.1 şiddetindeki depremin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü hocaları bölgelerde inceleme yaptı.

Deprem sonra 41 artçi sarsıntının olduğunu ifade eden yapan Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şener, Hasan Dağının aktif bir dağ olduğunu ve uykuda olduğuna işaret ederek, 5.1 depremin Hasan Dağının etkileyip etkileyeceğini araştırmaya başladıklarını söyledi.

Şener ayrıca Sosyal medyada dolaşan ve Hasan dağında çekildiği öğrenilen videolarla ilgili açıklama yaptı. Şener açıklamasında, "Hasan Dağı en son patladığı Çatalhöyükte yapılan arkeolij kazılarda insanlar tarafından çizilmiş duvar resimlerinde kayıtlı. MÖ 6500 yıl. Dolayısıyla biz 10 bin senede volkanik faaliyet olduğu zaman aktif volkan diyoruz dolayısıyla Hasan Dağı da bu bağlamda aktif bir volkan. Şuan uykuda. Ama 5.1 şiddetindeki depremin Hasan Dağı volkanizmasını etkileyeceği konusunda konuşmak çok iddialı bir konu olur. Burada incelemeler yapacağız. Sosyal medyada çıkan gaz çıkışı videoları var. Hasan dağının kraterine yakın. Aşağı yukarı 3 bin metre yükseklikte. MTA yapmış olduğu çalışmalarda o gazların bütün kimyasallarını yapmış durumda. Hasan Dağı durduğu sürece o gazlar oradan çıkacak" dedi.

Şener, "Deprem raporlarına göre 5.1'den sonra 41 tane daha artçı deprem oldu. En büyüğü 4.1 depremle birlikte, 1.8., 2.1., 2.6 gibi artçılar olmuş. Korkulacak bir şey yok hafif bir deprem. Yörede de fazla hasar ve can kaybı yok. Jeolojik incelemeler yapacağız" diye konuştu.

Prof. Dr. Mehmet Şener: 'Hasan Dağı aktif bir volkan'

Mehmet Şener, Hasan Dağı, Niğde, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 17:08 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Mehmet Şener: 'Hasan Dağı aktif bir volkan' - Son Dakika

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