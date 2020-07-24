Prof. Dr. Metintaş: 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olanlar satış ve kesim yerlerinde bulunmamalı - Son Dakika

Prof. Dr. Metintaş: 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olanlar satış ve kesim yerlerinde bulunmamalı

SAĞLIK Bakanlığı Covid-19 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, Kurban Bayramı'nda kurban satışı, kesimi ve dağıtımı sırasında koronavirüsle ilgili alınması gereken tedbirleri hatırlatarak, "Hayvan satış alanlarında, her 8 metrekareye bir kişi olacak şekilde kontrollü insan...

Prof. Dr. Metintaş: 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olanlar satış ve kesim yerlerinde bulunmamalı, System.String[]

SAĞLIK Bakanlığı Covid-19 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, Kurban Bayramı'nda kurban satışı, kesimi ve dağıtımı sırasında koronavirüsle ilgili alınması gereken tedbirleri hatırlatarak, "Hayvan satış alanlarında, her 8 metrekareye bir kişi olacak şekilde kontrollü insan girişi sağlanmalıdır. Covid-19 risk grubunun, 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan bireylerin hayvan satış ve kesim alanlarında bulunmaması daha uygun olacaktır" dedi.

Sağlık Bakanlığı Covid-19 Bilim Kurulu Üyesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, Kurban Bayramı'nda koronavirüsle ilgili alınması gereken tedbirler konusunda uyarılarda bulundu. Kurban alışverişlerinin belediyeler tarafından belirlenen ve denetlenen özel seçilmiş yerlerde yapılması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Metintaş, kurbanların kesinlikle belirlenen kurban kesim yerlerinde kesilmesi gerektiğini ifade etti.

Covid-19 risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olanların hayvan satış ve kesim alanlarında bulunmaması gerektiğini belirten Prof. Dr. Metintaş, şöyle konuştu: "Covid-19'dan korunmada yapılacakların başında gelen 'maske, mesafe, el hijyeni ve ellerin ağza, buruna ve gözlere dokunulmaması kuralları her yerde olduğu gibi kurban satış ve kesim yerlerinde de geçerli olmalıdır. Hayvan satış alanlarında, her 8 metrekareye bir kişi olacak şekilde kontrollü insan girişi sağlanmalıdır. Giriş ve çıkış kapıları ayrı ve kontrollü olmalıdır. Satış ve kesim noktalarına ateş ve solunum sıkıntısı olanlar alınmamalıdır. Girişte ateş ölçümü sırasında ateşi 38 derece üzerinde olanlara maskeleri yoksa önce tıbbi maske takılmalı, ardından girişlerine izin verilmeden sağlık kuruluşuna yönlendirilmeleri sağlanmalıdır. Covid-19 özellikle 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan bireyler arasında ağır seyrettiğinden bir yasak olmasa bile Covid-19 risk grubunun, 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan bireylerin hayvan satış ve kesim alanlarında bulunmaması daha uygun olacaktır. Hayvan kesim ve satış yerlerinin girişlerinde ve içerisinde belirli mesafelerde el antiseptiği veya yüzde 70'lik kolonya bulundurulmalıdır. Bireyler arasında mesafe en az 1 metre olacak şekilde düzenlenmelidir. Satış ve kesim yerlerinde herkes maske takmalıdır, maske ağız ve burnu kapatacak şekilde takılmalıdır. Maske kirlendikçe değiştirilmeli ve maske değiştirilirken el hijyeni sağlanmalıdır."'ASLA TOKALAŞMA OLMAMALI'Hayvan satış alanlarında uzun süre kalınmaması ve pazarlıklar sırasında asla tokalaşılmaması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Metintaş, "Hayvan kesimi sırasında kesimi yapmak üzere yan yana gelen insanlar arasında 1 metreden daha az mesafe olacağı açıktır. Bu nedenle kesim yapan tüm insanlar, hayvanı tutan, bağlayan, gözünü kapayan, yere yatıran mutlaka maskeye ek olarak yüz koruyucu takmalıdır. Eldiven sadece ete dokunma sürecince takılmalı, sonrasında hemen çıkarılmalı ve eller su ve sabunla yıkanmalıdır. Her bir hayvan kesimi ya da et parçalaması sonrası eldiven değiştirilmelidir. Kurban kesimi Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde gerçekleşebileceğinden kesim alanlarında kalabalık oluşumunu azaltmak için randevulu sistem kullanılarak kesim işleri üç güne dağıtılabilir. Et kesimi, parçalanması, poşetlenmesi ve dağıtımı sırasında hem genel hijyen kurallarına uyulmalıdır. Bunun için etle temas öncesi ve sonrası eller su ve sabunla yıkanmalıdır" diye konuştu.'65 VE ÜZERİNDEKİLER ET DAĞITIMI YAPMASIN'

Prof. Dr. Selma Metintaş, Kurban etlerinin parçalar halinde ayrı ayrı poşetlenmesi gerektiğini söyledi. Özellikle risk grubunda yer alan 65 yaş ve üstü kişilerle kronik hastalığı olanlar et dağıtımına katılmamasını tavsiye eden Prof. Dr. Metintaş, "Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtiler gösteren, Covid-19 tanısı alan ve temaslısı olan kişiler kurban eti dağıtımı yapmamalıdır, dağıtım sırasında maske takılarak sosyal mesafe kurallarına uyulmalıdır. Bayram süresince Covid-19 önlemlerine uymamız ve uymayanları nazikçe uyarmamız önemli ve gereklidir. Kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığını korumak için lütfen uyarıları dikkate alalım ve güzel bir bayram geçirelim" ifadelerini kullandı.


Sağlık Bakanlığı, Selma Metintaş, Kurban Bayramı, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 11:56

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Metintaş: 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olanlar satış ve kesim yerlerinde bulunmamalı - Son Dakika
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