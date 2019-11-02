Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi'nde Kariyer günleri etkinliği

Dünyaca ünlü farmakolog Prof. Dr. ABD El-Aty ve Atatürk Üniversitesi Farmakoloji Bölümü Başkanı Ahmet Hacımüftüoğlu kariyer günleri kapsamında Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi'ni ziyaret etti.



Toplantıda Atatürk Üniversitesi Farmakoloji Bölüm Başkanı Ahmet Hacımüftüoğlu öğrenciler ile bilimsel konular hakkında söyleşi gerçekleştirdi, bilimsel tecrübelerinden bahsetti.



Prof. Dr. ABD El-Aty ise öğrencilerle samimi ve eğlenceli bir şekilde söyleşi gerçekleştirerek öğrencilere başarılı olmaları konusunda tavsiyelerde bulundu. ABD El-Ayt'e göre, "Başarılı olmak için 6 unsura dikkat etmek gerekir. Bunlardan birincisi iyi bir rol model olmak ve iyi bir rol model bulmaktır. Başarılı kişileri örnek alıp onların yolundan gitmek gerekir. İkincisi çok çalışmak ve iyi olduğunuza inanmak. Başkası yapabiliyorsa siz de yapabilirsiniz asla kendinizi küçük görmeyin. Üçüncü unsur ise savaşmak ve asla pes etmemektir" dedi.



ABD El-Ayt'e göre "Örneğin sadece doktor olmak yeterli değildir, en iyi doktor olmak için çalışmalıyız ve her zaman en iyisini yapmaya çalışmalıyız. Dördüncü unsur ise motive olmaktır. ABD El-Ayt'e göre bir işi yapma konusunda çok istekli olmalıyız ve inandığımız değerlerin peşinden gitmeliyiz. Yetenekli olduğumuza inanmalıyız. Beşinci unsur ise güçlü bir özgeçmişe sahip olmaktır. Eğer alanınızda kalifiye bir elemansanız herkes sizinle çalışmak ister ve asla maddi kaygınız olmaz. Altıncı ve son unsur ise zamanı etkili kullanmaktır. ABD El-Ayt'e göre bir işi zamanında bitirmeliyiz; asla yarına bırakmalıyız. Çünkü zaman demek para demektir. Herkes sahip olduğu zamana saygı duymalıdır" diye konuştu.



ABD El-Ayt son olarak bir işe iyi başlayıp iyi bitirmek gerektiğini vurguladı. ABD El-Ayt, bir işe iyi başlamanın önemli olduğunu ama o işi iyi bitirmenin en önemli şey olduğunu belirtti.



Konferans sonunda Fen Lisesi Müdürü Osman Coşkun ünlü bilim adamına Erzurum hatırası olarak Oltu Taşı Tesbih hediye etti.



ABD El-Ayt Kimdir?



ABD El-Ayt aslen Mısırlıdır. 1969 yılında Mısır'ın başkenti Kahire'de dünyaya gelmiştir. Evli ve 4 çocuk babasıdır. Şu anda Atatürk Üniversitesi Farmakoloji İngilizce Bölümü'nde profesör doktor olarak görev yapmaktadır. Daha önce 2 yıl Çin' de, 1 yıl Japonya'da, 3 yıl Güney Kore'de görev yapmıştır. Uluslararası iki bilimsel derginin editörlüğünü yapmaktadır. Kendisi ayrıca Dünya Sağlık Örgütü'nün aktif bir üyesidir. Kendisi farmakoloji alanında dünyanın en önemli kişilerinden biri olarak görülmektedir. - ERZURUM