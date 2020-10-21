Prof. Dr. Şengül: "Küresel iyot eksikliği, önlenebilir bir halk ve toplum sağlığı sorunudur" - Son Dakika

Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı, Prof. Dr. İlker Şengül, küresel iyot eksikliğinin, önlenebilir bir halk ve toplum sağlığı sorunu olduğunu bildirdi.

Şengül, "21 Ekim Küresel İyot Eksiklikleri Bozukluklarını Önleme Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, iyot eksikliğinin oldukça önemli olarak nitelendirilebilecek sorunlara neden olabilen, önlenebilir bir durum olduğunu belirtti.

İyot eksikliğinin yol açtığı hastalıklardan guatra işaret eden Prof. Şengül, "Bunların içerisinde, en az sıklıkla problem olarak ortaya çıkanı guatr olsa da endemik bölgelerde en sık görülen endokrin hastalık olarak karşılaşılabilmekte ve az miktarlarda iyot eksikliği dahi tiroid gland büyümesine yol açabilmektedir. Küresel iyot eksikliği, önlenebilir bir halk ve toplum sağlığı sorunudur." ifadesini kullandı.

Şengül, Türkiye'de de guatr ve iyot eksikliği açısından endemik bölgeler bulunduğunu kaydederek, iyot yetersizliğinin olduğu bölgelerde alınacak başlıca önlemin, özellikle guatr bulgusunun henüz izlenmediği çocuklarda ve erişkinlerde daha etkili olan, kişilerin günlük iyot alımlarını artırmak eylemi olduğunu aktardı.

Dünya Sağlık Örgütü Uluslararası İyot Eksikliği Kontrol Konseyi'nin ülkelere, birkaç aşamadan oluşan ulusal tuz iyotlama programları ile ulusal düzeyde sofra tuzlarının iyotlanmasını önerdiğini ifade eden Şengül, şunları kaydetti:

"Son 80 yılda, iyot eksikliğini gidermek için dünya genelinde birçok çalışma gerçekleştirilmiştir. Birçok hastalıkta olduğu gibi sorunu tedavi etmek yerine problemi önlemek daha önemli olarak öngörülmektedir. İyot eksikliğinin giderilmesi, IGN, WHO ve UNICEF'in ana hedeflerinden biri olmuştur. Pek çok ülkede tuzun iyotlanması, ekmeğe iyot eklentisi, iyot tabletleri kullanımı, iyotlu yağ enjeksiyonu ya da iyotlu yağ kapsülleri aplikasyonları ve içme sularının iyotlanması şeklinde metotlar kullanılagelmiştir. Bununla birlikte sofra tuzlarının iyotlanmasının dünya genelinde iyot profilaksisi için önerilen en etkili ve uygun yöntem olduğu bildirilmektedir."

Şengül, son yıllarda, Türkiye'de yapılan çalışmalar ve Sağlık Bakanlığı nezdindeki uygulamalar sonucu toplum ve halk sağlığı yararına sunulan iyot proflaksileri ile birlikte iyot eksikliğinde önemli derecede yol alındığını belirtti.