Prof. Dr. Şimşirgil'den Şeyh Edebali Türbesi ve Tarih Şeridi Ziyareti
1 saat önce
Osmanlı Devleti'nin 720. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Bilecik'e gelen Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Şeyh Edebali Türbesinde dua ederek, Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini gezdi.
Osmanlı Devleti
'nin 720. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Bilecik
'e gelen Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil
, Şeyh Edebali
Türbesinde dua ederek, Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini gezdi.
Bilecik'in tanıtım ve turizm faaliyetlerine büyük katkılar sağlayan Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, özellikle hafta sonları ağırladığı binlerce ziyaretçi ile diriliş, kuruluş ve kurtuluşun şehri Bilecik'in sesini ülke ve dünyaya duyurmaya devam ediyor. Aynı zamanda Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi projesine metin yazarlığı yaparak katkı sunan Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, diriliş, kuruluş ve kurtuluşun beşiği, Ertuğrul Sancağı, Şeyh Edebali Diyarı Bilecik'e gelerek verdiği konferans sonunda Bilecik'in tarihi yerlerini gezdi.
Padişahları Tarih Şeridi Alan Sorumlusu Engin Beyce
ve Bilecik Belediyesi Görevlisi Arkeolog Ertuğrul Gündüz, Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'i ağırlayarak, Bilecik'in tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi verdi. Türkiye Gazetesi
yazarı da olan Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, projeyi şehre kazandıran Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can
'a teşekkür etti. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:53 Kaynak: İHA
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