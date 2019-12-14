Profesyonel oldu, ilk Süper Lig maçına çıkmaya hazırlanıyor! Kayserispor'dan Taner Gümüş... - Son Dakika
Son Dakika Spor Profesyonel oldu, ilk Süper Lig maçına çıkmaya hazırlanıyor! Kayserispor'dan Taner Gümüş... - Son Dakika Spor

Profesyonel oldu, ilk Süper Lig maçına çıkmaya hazırlanıyor! Kayserispor'dan Taner Gümüş...

7 saat önce

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da alt yapıdan yeni oyuncu.2001 doğumlu genç oyuncu Taner Gümüş ile, 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Profesyonel oldu, ilk Süper Lig maçına çıkmaya hazırlanıyor! Kayserispor'dan Taner Gümüş..., System.String[]

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da alt yapıdan yeni oyuncu.


2001 doğumlu genç oyuncu Taner Gümüş ile, 5 yıllık sözleşme imzaladı.


2013 yılında Kayseri Demirspor alt yapısında futbola başlayan ve ardından Kayseri Erciyesspor forma giyen Taner, 2017 yılından beri de İstikbal Mobilya Kayserispor bünyesinde. Teknik heyetin raporu doğrultusunda dün profesyonel olan kanat oyuncusu ile 2024 yılına kadar sözleşme yapıldı.


Taner Gümüş yarın deplasmanda oynanacak olan Gaziantep FK maçı kadrosunda yer aldı ve A takımla ilk karşılaşmasına çıkacak.


Sezon başında Kayserispor'dan Fenerbahçe'ye giden Deniz Türüç'ü izliyoruz...


İstikbal Mobilya, Kayserispor, Gümüş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:22 
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