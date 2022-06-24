Proje kapsamında Tekirdağ'a gelen Manisalı gençler Vali Yıldırım'la bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin tarihi ve kültürel mirasları tanımaları ve gönüllülük bilincini özendirici faaliyetlere katılmaları amacıyla hayata geçirilen "Anadoluyuz Biz" Projesi kapsamında Manisa'dan gelen Gönüllü Gençler Tekirdağ programına başladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Süleymanpaşa ilçesinde gençlerle bir araya gelen Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, geleceğin Türkiye'sinin gençlerin omuzlarında yükseleceğini dile getirdi.

Dünyada bir yarışın olduğunu ve bu yarışta herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini belirten Yıldırım, "Atatürk'ün çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak öyküsünü bir adım daha öteye taşıyarak çağdaş medeniyeti oluşturan ulus haline gelmemiz lazım. Geleceğin Türkiye'si bizim omuzlarımızda diyeceksiniz. Ne iş yaparsanız yapın, bu sizin tercihinizdir ancak yaptığınız işi ne kadar iyi yaparsanız hem başarılı olursunuz hem de hep birlikte ülkemizi kalkındırmış olursunuz. Yarının Türkiye'sinin sizin omuzlarınızda yükseleceğini asla unutmayın." dedi.

Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde 4 gün sürecek projede, gençler düzenlenmesi planlanan çeşitli aktivitelerin yanı sıra Tekirdağ'ın tarihi ve kültürel güzelliklerini yerinde görme imkanı bulacak.