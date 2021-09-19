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Projeleriyle farkındalık oluşturan öğretmen "dünyanın en iyileri" arasına girdi - Son Dakika

Projeleriyle farkındalık oluşturan öğretmen "dünyanın en iyileri" arasına girdi

19.09.2021 11:32

Ordu'da İngilizce öğretmeni Muhammet Aydın, hazırladığı projeleri ve başarılı çalışmaları sayesinde, örnek çalışmaların görünür kılınması amacıyla düzenlenen "Global Teacher Prize" yarışmasında, 121 ülkeden başvuru yapan 8 bin 200 öğretmen arasında ilk 50'ye girerek finale kaldı.

Ordu'da İngilizce öğretmeni Muhammet Aydın, hazırladığı projeleri ve başarılı çalışmaları sayesinde, örnek çalışmaların görünür kılınması amacıyla düzenlenen "Global Teacher Prize" yarışmasında, 121 ülkeden başvuru yapan 8 bin 200 öğretmen arasında ilk 50'ye girerek finale kaldı.

Ünye Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan 38 yaşındaki Aydın, Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden 2005 yılında mezun oldu.

Sakarya, Ankara, Mardin ve Tokat'ta görev yapan Aydın, yaklaşık 6 yıldır da memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde mesleğini sürdürüyor.

Çoğunluğu sosyal farkındalık alanlarında olmak üzere ulusal ve uluslararası 52 projeye imza atan Aydın, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Anne Çocuk Eğitimi Vakfı gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarında da yer aldı.

Aydın'ın, meslek liselerine yönelik ön yargıların kırılması ve yabancı dil öğrenmeye teşvik amacıyla hayata geçirdiği "İngilizce Sokakta" adlı projesi ise yurt içi ve yurt dışında çeşitli ödüllere layık görüldü.

Kendisini, "21. yüzyıl öğretmeni" olarak nitelendiren Aydın, çocukların ilgi ve ihtiyaçlarına yanıt verebilmek adına özellikle dijital alanda birçok eğitime katıldı.

Aydın, ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde farklı illerden 1500 eğitimciye çevrim içi "Erasmus Plus" ve "e-Twinning" gibi konularda eğitim verdi.

İngiltere'de bulunan Varkey Vakfı tarafından organize edilen "2021 Global Teacher Prize" yarışmasına başvuran Aydın, 121 ülkeden 8 bin 200 meslektaşının arasında dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına girmeyi başardı.

Aydın, başarısını öğrencilerine ithaf etti

Muhammet Aydın, AA muhabirine, 16 yıldır mesleğini en iyi şekilde sürdürmeye çalıştığını söyledi.

"16 yıldır mesleğinin hakkını vermeye çalışan gönüllü bir öğretmenim." diyen Aydın, " Öğretmenim, derken kendimi hep eksik hissediyorum. Çünkü öğretmenlik gerçekten yürekten yapılan, gönüllü yapılması gereken bir meslek. ve heybem dolu. 52 proje yaptım ama bu projelerin her biri kendi çapında etki sahanlığı çok geniş projeler. Yüreklere, hayatlara dokunan projeler." şeklinde konuştu.

Aydın, kitap okumaya yönelik farkındalık yaratan projelerin yanı sıra annelere yönelik anne-çocuk eğitimleri de gerçekleştirdiğini aktardı.

Geçmişte korunmaya muhtaç çocukların hayat kalitesini arttırıcı, onları destekleyici projelere de imza attığını dile getiren Aydın, bu çocuklara yönelik duyarlılık ve farkındalık oluşturmak adına Türkiye'nin 7 bölgesindeki üniversitelerin gençlik kulüplerine rehberlik ettiği çalışmanın da sürdüğünü belirtti.

Yarışmada dünyada en iyi 50 öğretmenden biri seçildiğini, yeni incelemeler sonrasında ise ilk 10'a girecek öğretmenlerin açıklanacağını ifade eden Aydın, daha önce Türkiye'den 4 öğretmenin ilk 50'ye girdiğini kaydetti.

Aydın, Samsun'da harikalar yaratarak dünyanın en iyi ilk 10'una giren öğretmen Nurten Akkuş'tan aldığı ilhamla organizasyona başvuruda bulunduğunu, bu başarısını öğrencilerine ithaf ettiğini anlattı.

"Bugün dünyanın en iyi 50 öğretmeninden birisi olarak ilan edilmişsem, bu tamamen meslek lisesi öğrencilerinin benim yanımda oluşundan, ne yaparsam yapayım hem bana hem emeğe olan sadakatlerinden kaynaklanan bir durumdur. Yani benden çok onların emekleri ve bunu onlara ithaf etmek istiyorum." ifadelerini kullanan Aydın, meslek lisesindeki görevine 6 yıl önce başladığını belirtti.

Aydın, "Sınıfa ilk girdiğim anı hiç unutamadım. Öğrencilerle göz göze geldiğim anda bana anlatılandan ziyade daha farklı bir öğrenci grubuyla karşılaştım. O çocukların parlayan gözlerinde samimiyet fark ettim. 6 yıldır o samimiyetin peşinden koşuyorum. Çok şükür o samimiyet, bugün beni dünyanın en iyi öğretmenlerinden birisi olarak temsil ediyor." diye konuştu.

"Benim hayat amacım öğretmenlikti"

Aydın, meslektaşlarına, başarıya ulaşmak için pes etmemeleri ve kendilerine inanmaya devam etmelerini tavsiye etti.

Hayattaki amacına değinen Aydın, şunları kaydetti:

"Benim hayat amacım öğretmenlikti. Bunu çok erken yaşlarda fark ettim ve öğretmen olmak için çok bedeller ödedim. Öğretmenlikte kalmak, sadece öğretmen olarak hayatımı devam ettirmek istiyorum. Ömrümün sonuna kadar da hedefim bu. Bu yüzden öğretmenlerimizin, 'Gerçekten benim hayat amacım öğretmenlik mi?' sorusuna verdikleri cevap çok mühim. Eğer tam bir adanmışlıkla mesleklerini yerine getirirlerse önlerine çıkan bütün engelleri de aşabilirler."

Aydın, "Bir öğrencinin sevgisi, öğretmeni Kaf dağının, hayallerinin ötesine kadar taşıyabilir, beni taşıdığı gibi. Bulundukları okul, bulundukları koşullar ne olursa olsun, onlar elindeki imkanların en iyisini değerlendirmek zorundalar." dedi.

Projeleriyle farkındalık oluşturan öğretmen dünyanın en iyileri arasına girdi
Projeleriyle farkındalık oluşturan öğretmen dünyanın en iyileri arasına girdi
Projeleriyle farkındalık oluşturan öğretmen dünyanın en iyileri arasına girdi
Projeleriyle farkındalık oluşturan öğretmen dünyanın en iyileri arasına girdi
Projeleriyle farkındalık oluşturan öğretmen dünyanın en iyileri arasına girdi

İngilizce, Öğretmen, Aydın, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Projeleriyle farkındalık oluşturan öğretmen 'dünyanın en iyileri' arasına girdi - Son Dakika


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