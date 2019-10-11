Son Dakika Haberleri: Protokol masasının davetsiz misafiri
Son Dakika Güncel Protokol masasının davetsiz misafiri

Protokol masasının davetsiz misafiri

1 saat önce

Sivas'ta keçi çiftliğini ziyaret eden Vali Salih Ayhan ve il protokolü için hazırlanan masaya çıkan bir keçinin, yiyecekleri tatmaya çalışması dikkati çekti.

Sivas'ta keçi çiftliğini ziyaret eden Vali Salih Ayhan ve il protokolü için hazırlanan masaya çıkan bir keçinin, yiyecekleri tatmaya çalışması dikkati çekti.

İmranlı ilçesini ziyaret eden Ayhan, ilçede 25 bin metrekare alan üzerine kurulan ve 500 keçinin yetiştirildiği çiftlikte incelemede bulundu.

Çiftlikte Ayhan ve beraberindeki il protokolü için hazırlanan masadaki sandalye üzerine çıkan bir keçi, yiyeceklerden tatmaya çalıştı.

Yaşanan bu anlar Ayhan ve beraberindeki il protokolünü gülümsetti.

Protokol masasının davetsiz misafiri

Salih Ayhan, İmranlı, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 06:29 Kaynak: AA
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