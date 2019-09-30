Son Dakika Haberleri: PSG, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
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PSG, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

1 saat önce

- PSG, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladıİSTANBUL - Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Paris Saint-Germain, bu maçın hazırlıklarını Türk Telekom Stadyumu'nda yaptığı son antrenmanla tamamladı.

- PSG, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL - Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Paris Saint-Germain, bu maçın hazırlıklarını Türk Telekom Stadyumu'nda yaptığı son antrenmanla tamamladı.

Neymar, Cavani ve Draxler gibi yıldız isimlerinden yoksun olarak Türkiye'ye gelen Paris Saint-Germain, Galatasaray maçı öncesinde son antrenmanını yaptı. Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında sahasında Real Madrid'i 3-0'la geçen Fransız ekibi, Galatasaray maçının da hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda sakatlığını atlatan ve kafileye dahil edilen Mbappe de yer aldı. Arjantinli yıldız Angel di Maria'nın da idman öncesinde Teknik Direktör Thomas Tuchel ile bir süre sohbet etmesi dikkatlerden kaçmadı.

İlk 15 dakikasının basına açık olduğu çalışmada ısınma ve 5'e 2 top kapma çalışması yapan futbolcular, basına kapalı bölümde ise taktik ağırlıklı çalışıldı. Paris Saint-Germain'in yarınki mücadelede Galatasaray'a karşı şu 11'le çıkması bekleniyor:

Navas - Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat - Gueye, Marquinhos, Verratti - Sarabia, Mbappe, Angel di Maria.

PSG, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Türk Telekom Stadyumu, Paris Saint Germain, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 08:25 Kaynak: İHA
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