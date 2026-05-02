Psikolog Nihan Yaşaroğlu Avcı: Eleştirel iç ses tamamen yok edilemez
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Psikolog Nihan Yaşaroğlu Avcı: Eleştirel iç ses tamamen yok edilemez

Psikolog Nihan Yaşaroğlu Avcı: Eleştirel iç ses tamamen yok edilemez
02.05.2026 17:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Psikolog Nihan Yaşaroğlu Avcı, Haberler.com’da Klinik Psikolog Metin Aydın’ın konuğu olduğu programda bireyin kendine yönelik eleştirel yaklaşımını, iç sesin oluşumunu ve bu düşüncelerle başa çıkma yollarını değerlendirdi.

Haberler.com'da yayınlanan programda konuşan Psikolog Nihan Yaşaroğlu Avcı, bireyin kendini eleştirme eğilimini psikolojik açıdan ele aldı. İnsanların kendilerine karşı neden daha acımasız olduklarını açıklayan Avcı, eleştirel iç sesin kökenine ve bu sesle sağlıklı bir ilişki kurmanın yollarına dikkat çekti. Programda ayrıca duygularla yüzleşmenin önemi ve bireysel değişim sürecinin zorlukları da detaylı şekilde ele alındı.

"İNSAN KENDİNİ ELEŞTİREREK DAHA İYİ OLACAĞINA İNANIYOR"

Avcı, bireylerin kendilerini eleştirerek gelişeceklerine inandığını belirterek, bu yaklaşımın yaygın bir düşünce biçimi olduğunu ifade etti. İnsanların hata yapmamak için kendilerine karşı daha sert davrandığını söyledi.

"ELEŞTİREL İÇ SES ÇOCUKLUKTA ÖĞRENİLİYOR"

Eleştirel iç sesin doğuştan gelmediğini vurgulayan Avcı, bu sesin çocukluk döneminde öğrenildiğini belirtti. Bireyin çevresinden aldığı mesajların zamanla içselleştiğini ifade etti.

"ELEŞTİREL İÇ SESİ TAMAMEN SUSTURMAK GERÇEKÇİ DEĞİL"

Zihindeki eleştirel sesi tamamen ortadan kaldırmanın mümkün olmadığını söyleyen Avcı, bunun yerine bu sesle sağlıklı bir ilişki kurulması gerektiğine dikkat çekti.

"ÖNEMLİ OLAN İÇ SESLE KURULAN İLİŞKİ"

Avcı, eleştirel düşünceyi yok etmeye çalışmak yerine onunla kurulan ilişkinin değiştirilmesinin daha sağlıklı bir yaklaşım olduğunu ifade etti.

"DUYGULARLA YÜZLEŞMEK DAHA SAĞLIKLI"

Programda duyguların bastırılmasının olumsuz sonuçlarına da değinen Avcı, duygulardan kaçmak yerine onlarla var olmanın psikolojik açıdan daha sağlıklı olduğunu dile getirdi.

HAYATIN DOĞASI GEREĞİ DALGALI

Hayatın hiçbir zaman tamamen durağan olmayacağını belirten Avcı, bu duruma rağmen hareket etmeye devam etmenin önemine vurgu yaptı.

"ŞEFKATLİ İÇ SES GELİŞTİRMEK MÜMKÜN"

Şefkatli bir iç ses geliştirmenin ilk adımının, bireyin kendisiyle nasıl konuştuğunu fark etmesi olduğunu ifade eden Avcı, bu farkındalığın değişim için önemli olduğunu söyledi.

"DEĞİŞİM ZOR AMA MÜMKÜN"

Avcı, bireyin kendini değiştirmesinin kolay olmadığını ancak sabır ve çabayla mümkün olduğunu belirterek, bu sürecin zaman aldığını vurguladı.

Psikoloji, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Psikoloji Psikolog Nihan Yaşaroğlu Avcı: Eleştirel iç ses tamamen yok edilemez - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2026 18:19:39. #7.12#
SON DAKİKA: Psikolog Nihan Yaşaroğlu Avcı: Eleştirel iç ses tamamen yok edilemez - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.