Son Dakika Haberleri: Pskiyatristini öldüren sanığın cezai sorumluluğu tam çıktı
Son Dakika Güncel Pskiyatristini öldüren sanığın cezai sorumluluğu tam çıktı

Pskiyatristini öldüren sanığın cezai sorumluluğu tam çıktı

15 dakika önce

BAHÇELİEVLER'de özel hastanede görevli psikiyatri uzmanı Dr. Fikret Hacıosman'ı hastanedeki odasında tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan lise öğrencisi Serhat Tunçdemir'in cezai sorumluluğu tam çıktı.

Pskiyatristini öldüren sanığın cezai sorumluluğu tam çıktı, System.String[]

BAHÇELİEVLER'de  özel hastanede görevli psikiyatri uzmanı Dr. Fikret  Hacıosman'ı hastanedeki odasında tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan lise öğrencisi Serhat Tunçdemir'in cezai sorumluluğu tam çıktı.

ADLİ TIP RAPORU MAHKEMEYE ULAŞTI

Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Serhat Tunçdemir ile taraf avukatları katıldı. İstanbul Tabip Odası avukatı da duruşmaya şikayetçi olarak katıldı. Mahkeme Başkanı, Adli Tıp Raporu'nun mahkemeye ulaştığını, raporda sanığın işlediği iddia edilen ruhsatsız ateşli silahları taşıma ve tasarlayarak adam öldürme suçlarından cezai sorumluluğunun tam olduğunun bildirildiğini açıkladı.

SANIK AVUKATI: RAPORU KABUL ETMİYORUZ

Sanık avukatı da raporu kabul etmediklerini belirterek " Raporda savunma özetlenmiş iddianame yazılmış. Ayrıca muayene ve müşahede sonunda hastalıkları ile ilgili bilgileri yazılmış,  sanığın rahatsızlığına dair bulgular yazılmış fakat sonuç olarak ceza sorumluluğun tam olduğundan bahsedilmiştir. Bu bulgular ile hukuk mahkemesinde kısıtlılık kararı verilebilir. Ölen kişinin doktor olduğundan dolayı verildiğini akla getirmiştir. Raporu kabul etmiyoruz. Yeniden rapor alınmasını istiyoruz. ya Adli Tıp Genel Kurulu'ndan ya da tam teşekküllü bir hastaneden rapor istiyoruz. Rapor çelişkilidir. Müvekkilim cezaevinde intihara teşebbüs etmiştir" dedi.

ADLİ TIP GENEL KURULUNDAN RAPOR ALINACAK

Sanık Serhat Tunçdemir'in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, Adli Tıp Genel Kurulu'ndan da rapor alınmasını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İddianamede, lise öğrencisi sanık Tunçdemir'in, Bahçelievler'de özel bir hastanede çalışan Psikiyatri Uzmanı Fikret Hacıosman'a 2018'de 4 kere muayene olduğu ve psikiyatri desteği aldığı belirtiliyor.  İddianamede, şüphelinin "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

- İstanbul

Fikret Hacıosman, Bahçelievler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:13 Kaynak: DHA
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