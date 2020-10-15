PTT'den "Fraktal Doğa Yansımaları" konulu anma pulu

PTT, "Fraktal Doğa Yansımaları" konulu anma pulu ile ilk gün zarfını tedavüle sundu.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, şirket, doğanın en güzel fraktal örneklerinden kar tanesi, tavus kuşu tüyü, eğrelti otu ve salyangoz kabuğu görsellerinden oluşan 4 değerli anma pulu ile bulut, şimşek ve ağaç dalları görselleriyle hazırlanan ilk gün zarfını kullanıma sundu.

"Fraktal Doğa Yansımaları" konulu anma pulları 3 lira ila 6 lira 50 kuruş aralığında, söz konusu pullara ait ilk gün zarfı da 21 lira bedelle www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve PTT iş yerlerinde abone sayısı kadar satışa çıkarıldı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile birlikte "PTT Pul Müzesi Hacıbayram Mah. Atatürk Bulvarı No: 3 Ulus Altındağ/ANKARA" adresinde "FRAKTAL DOĞA YANSIMALARI 15.10.2020 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya destek olmak, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve müşterilerin filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilmeleri için, ilk gün zarfını posta damgasıyla talep eden müşterilere, www.filateli.gov.tr adresinden ürünün tedavül tarihi itibarıyla 6 ay içerisinde satın alınması halinde posta damgalı olarak gönderilebilecek.

Müşterilerin, hazırlanan filatelik ürünler için ilk gün ve posta damgası taleplerini, 3 ay içerisinde PTT AŞ'ye iletmesi gerekiyor.