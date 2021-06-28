"Puan hesaplamada eski sınavlar bugün için ölçü olamaz" - Son Dakika

İSTEK Okulları Sınavlara Hazırlık Koordinatörlüğü ile Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı (YKS) değerlendirdi. PDR Lise Koordinatörü Aydın Ataş, "Adaylar, geçmiş yılların ölçütleriyle puan ya da sıralama hesaplamaya kalkmamalı. Eski sınavlar bugün için ölçü olamaz" diye konuştu.

İSTEK Okulları PDR Lise Koordinatörü Aydın Ataş YKS 2021 için "Öğrencilerin pandemi koşullarında sınava hazırlandıklarını pek göz önünde bulundurmadan yapılmış bir sınav olarak dikkatimizi çekti" dedi.

"AYT GEÇEN YILKİ SINAVDAN FARKLIYDI"

Ataş, "Gerek Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) gerek Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) soruların uzun metinlerden oluşması, özellikle matematik sorularının zaman alıcı ve geçmiş yıllara göre genel zorluk düzeyinin de yüksek olması, çok sayıda adayın sınav sırasında duygusal geçişler yaşamasına yol açtı. Sınav, kapsam ve içerik yönünden müfredatla örtüşse de özellikle AYT, geçtiğimiz yılki sınavdan dikkat çekici biçimde farklı oluşuyla öne çıktı. Genel net ortalamalarının düşebileceği ve öğrencilerin beklediklerinden önde başarı sıralaması elde etmesi olası görünüyor" açıklamasında bulundu.

"BİLEN ÖĞRENCİ İÇİN ZORLUK SEVİYESİ DÜŞÜKTÜ"

Sınavlara Hazırlık Koordinatörü Murat Aslanoğlu sınavla ilgili alan koordinatörlerinden aldığı geri bildirimlerle şunları söyledi:

"TYT Türkçe soruları kavrama ve yorumlama gücünü test etmeye yönelikti. Yeni nesil birkaç soru haricinde öğrencilerin alışık olduğu soru tarzları söz konusuydu. Yıl boyu düzenli soru çözümü yapan öğrenciler için zorluk derecesi yüksek olmayan bir sınavdı. Dil bilgisi soruları beklendiği gibi sınırlı ve kolaydı. Paragraf soruları dikkatli okunduğunda çıkarılabilecek sorulardı. AYT Edebiyat soruları ise beklendiği gibi bilgiden çok yorum ve analiz gücünü test etti. Divan edebiyatı soruları ağırlıklıydı; bu sorularda öğrencilerin bilmediği Arapça-Farsça kelimeler olsa da sorular bu yöne değil, çıkarıma yönelikti. Cumhuriyet Dönemi'ni kapsayan sorular az ve çözümü kolaydı. Genel hatlarıyla sınav, bilen öğrenci için zorluk seviyesi düşüktü."

TARİH GEÇMİŞ YILLARLA BENZERLİK GÖSTERİYOR, COĞRAFYA'DA SORULAR NET VE ANLAŞILIR

Tarih soruları geçmiş yıllardaki sorularla benzer olduğunu belirten Aslanoğlu, "Kavramları bilen yorum gücü yüksek öğrenciler zorlanmadılar. YKS 2021 coğrafya soruları beklentileri karşılar nitelikteydi. Sorular net ve anlaşılırdı. Her sene olduğu gibi Dünya ve Türkiye haritasına yer verilerek öğrencinin harita tanıma yeteneğini ölçen sorulara yer verilmişti. Bir diğer dikkat isteyen soru ise grafik yorumlama sorusu idi. Uzun süredir sorulmayan Dünya'nın hareketleri ve sonuçları (özel tarihler) sorusu ise öğrencileri şaşırttı. Zorluk derecesi orta düzeydi. Sınava hazırlık sürecini iyi yöneten tüm öğrencilerin başarılı olacağı bir sınavdı. Din kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları geçmiş yıllarla paralellik gösteriyordu" dedi.

AYT FELSEFE SORULARI KAVRAM BİLMEYE YÖNELİKTİ

TYT Felsefe sorularında bilgi ve yorumun birlikte ele alınmasını gerektiren soru çıktığını ifade eden Murat Aslanoğlu şunları söyledi:

"Sorularda 10. ve 11. sınıf müfredatına ortak yer verildi. Son yılların aksine bu sene felsefe soruları net ve anlaşılırdı ancak paragrafların uzun olması geleneği bu yıl da bozulmadı. AYT Felsefe sorularının TYT felsefeye göre daha zor ve kavram bilmeye yönelik olduğu söylenebilir. Mantık soruları önceki yıllara göre daha kolaydı. Öğrencilerin en çok zorlandığı sembolik mantıktan hiç soru gelmemişti. Sosyoloji soruları her sene olduğu gibi hayatın içinden, anlaşılır öğrencilerin kolaylıkla yapabileceği tarzda sorulardır. Psikoloji soruları ise yine bilgi ve kavram bilmeye yönelik sorulardır diyebiliriz."

MATEMATİK SORULARINDA ZAMAN YÖNETİMİ KONUSUNDA ZORLANDILAR

Murat Aslanoğlu, "Son yıllarda çıkmış olan TYT matematik sorularına göre bu yıl bazı sorular denklem kurarak kolay çözülebilecek şekilde olmasına rağmen, özellikle hikayeleştirilmiş ve paragraf tipindeki uzun sorular öğrencilerin zaman yönetimi konusunda zorlanmalarına neden oldu. Geometri soruları da yine paragraf tipinde kurgulanmış ve analitik düşünme becerisini ölçen sorulardı. AYT matematik soruları ise genel olarak beklenen seviyede olmasına rağmen işlem olarak uğraştırıcı ve bazıları birkaç kazanımı birden içerir nitelikteydi. Geometri sorularında ise yine hikayeleştirme ön plandaydı. Öğrencilerin alışık olduğu hazır geometrik şekillerin yerine bazı sorular öğrenciden çizim yapmasını bekliyordu" diye konuştu.

FİZİK KONULARI 4 YILA YAYARAK ÇALIŞILMALI

Soruların konular arasında dengeli dağıldığını ifade eden Aslanoğlu, "Günlük hayatla ilişkilendirilen soru sayısı geçtiğimiz yıllara göre daha fazlaydı. Deneysel yorumun soru haline gelmesi öğrencileri biraz zorladı. YKS'nin bütününe baktığımızda sorular orta ve üzeri seviyede olup konuya hakim olmayan öğrencilerin zorlanacağı, çalışmalarını 4 yıla yayarak son seneye bırakmamaları gerektiğinin sinyalini veren bir sınavdı" dedi.

KİMYA SORULARI BİLGİ AĞIRLIKLIYDI

TYT'deki sorular önceki yıllardan farklı olarak daha bilgi ağırlıklı olup soruların 4 tanesi 9. sınıf, 3 tanesi 10. sınıf müfredatından sorulmuş olduğunu belirten Aslanoğlu şunları söyledi:

"AYT kimya önceki yıllarla benzer konu dağılımında ve zorluk derecesindeydi. TYT Biyoloji müfredata ve kazanımlara uygun hazırlanmıştı 2021 TYT biyoloji soruları müfredata ve kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştı. Geçmiş yıllarda olduğu gibi 9. ve 10. sınıf kazanımlarına yönelik sorular sorulmuştu. Temel bilgi düzeyine sahip öğrencilerimizin rahatlıkla cevap verebileceği ve zorlanmayacağı bir sınavdı. 2021 AYT biyolojide beklenmedik soru yoktu. Sorular doğrudan bilgiyi ölçmeye yönelik hazırlanmıştı. Fakat geçtiğimiz yıllardan farklı olarak 11. sınıf sistemler ünitesinden sadece 4 soru sorulmuş ağırlıklı olarak 12. sınıf kazanımlarına yönelik sorular sorulmuştur. Temel kazanımlara hakim olan öğrencilerimizin zorlanmayacakları, seçici olmayan bir sınavdı."