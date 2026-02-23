''Punch'ın annesi'' Türkiye'de satışa çıkarıldı! İşte almak isteyenin ödeyeceği para - Son Dakika
Haberin Videosunu İzleyin
23.02.2026 11:29  Güncelleme: 11:40
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Japonya'da annesi tarafından terk edilen makak yavrusu Punch'ın peluş oyuncağına sarıldığı görüntüler büyük ilgi gördü. Punch'la özdeşleşen orangutan peluşu birçok ülkede yoğun talep görürken Türkiye'de de 600-700 TL fiyatla satışa sunuldu.

Japonya'daki Ichikawa Şehir Hayvanat Bahçesi'nde annesi tarafından terk edilen altı aylık makak yavrusu Punch, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle dünya çapında ilgi gördü. Punch'ın yanından ayırmadığı turuncu peluş oyuncak ise kısa sürede satış rekorları kırmaya başladı.

ANNESİ İLGİLENMEYİNCE BAKIMA ALINDI

Doğumunun ardından annesinin ilgisiz kaldığı Punch, hayvanat bahçesi görevlileri tarafından bakıma alındı. Yetkililer, annenin ilk doğumu olması ve yaz sıcaklarının yavruya bakım göstermemesine neden olmuş olabileceğini belirtti.

"PUNCH'IN ANNESİ" DİYE ANILIYOR

Sosyal medyada yayılan videolarda Punch'ın bakıcılarına sarıldığı ve uyurken peluş oyuncağını bırakmadığı görüldü. Diğer maymunlar yaklaşınca oyuncağına koşması, kullanıcıların dikkatini çekti. Kısa sürede Punch'la özdeşleşen orangutan peluşu, sosyal medyada "Punch'ın annesi" olarak anılmaya başlandı.

TÜRKİYE'DE DE SATIŞTA

Artan ilgiyle birlikte peluş oyuncağın satışlarında yükseliş yaşandı. Bazı ülkelerde özel etiketlerle vitrinlere çıkarılan ürün, Türkiye'de de 600-700 TL fiyat aralığında satışa sunuldu. Hayvanat bahçesinin maskotu haline gelen Punch'ın hikayesi, sosyal medyada ilgi görmeye devam ediyor.

  • hk123456 hk123456:
    haydi gözümüz aydın olsun koşun koşun alın 4 0 Yanıtla
12:33
