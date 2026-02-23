\'\'Punch\'ın annesi\'\' Türkiye\'de satışa çıkarıldı! İşte almak isteyenin ödeyeceği para

Japonya'daki Ichikawa Şehir Hayvanat Bahçesi'nde annesi tarafından terk edilen altı aylık makak yavrusu Punch, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle dünya çapında ilgi gördü. Punch'ın yanından ayırmadığı turuncu peluş oyuncak ise kısa sürede satış rekorları kırmaya başladı.

ANNESİ İLGİLENMEYİNCE BAKIMA ALINDI

Doğumunun ardından annesinin ilgisiz kaldığı Punch, hayvanat bahçesi görevlileri tarafından bakıma alındı. Yetkililer, annenin ilk doğumu olması ve yaz sıcaklarının yavruya bakım göstermemesine neden olmuş olabileceğini belirtti.

"PUNCH'IN ANNESİ" DİYE ANILIYOR

Sosyal medyada yayılan videolarda Punch'ın bakıcılarına sarıldığı ve uyurken peluş oyuncağını bırakmadığı görüldü. Diğer maymunlar yaklaşınca oyuncağına koşması, kullanıcıların dikkatini çekti. Kısa sürede Punch'la özdeşleşen orangutan peluşu, sosyal medyada "Punch'ın annesi" olarak anılmaya başlandı.

TÜRKİYE'DE DE SATIŞTA

Artan ilgiyle birlikte peluş oyuncağın satışlarında yükseliş yaşandı. Bazı ülkelerde özel etiketlerle vitrinlere çıkarılan ürün, Türkiye'de de 600-700 TL fiyat aralığında satışa sunuldu. Hayvanat bahçesinin maskotu haline gelen Punch'ın hikayesi, sosyal medyada ilgi görmeye devam ediyor.