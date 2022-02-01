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Pursaklar Belediyesi sokak hayvanlarına mama desteğini sürdürüyor - Son Dakika

Pursaklar Belediyesi sokak hayvanlarına mama desteğini sürdürüyor

01.02.2022 12:04
Pursaklar Belediyesi sokak hayvanlarına mama desteğini sürdürüyor

Ankara'nın Pursaklar Belediyesi, kar yağışı ve soğuk havanın etkisi ile yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yiyecek desteğini sürdürüyor.

Ankara'nın Pursaklar Belediyesi, kar yağışı ve soğuk havanın etkisi ile yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yiyecek desteğini sürdürüyor.

Pursaklar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, soğuk havada sokak hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmeleri için mama ve yiyecekleri ilçenin belirli yerlerinde oluşturulan beslenme noktalarına bırakıyor.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, sokak hayvanlarının soğuktan etkilenmemeleri için ekiplerin belirli periyotlarla beslenme noktalarına mama desteğinde bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Soğuk kış günlerinde sokakta yaşayan canlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Sokak hayvanlarının aç kalmaması için mümkün mertebe hassas davranıyoruz. Ekiplerimiz tarafından soğuk ve karlı havalarda yiyecek bulmakta güçlük çeken can dostlarımız için ilçemizin dört bir yanına mama bırakılıyor. Sokak hayvanlarını hiçbir zaman sahipsiz bırakmadık. Elimizden geldiğince hayvanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

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Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Pursaklar Belediyesi, Ankara, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pursaklar Belediyesi sokak hayvanlarına mama desteğini sürdürüyor - Son Dakika


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