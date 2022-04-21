Putin: Azovstal fabrikasına saldırmayın, ancak kuş uçurtmayın - Son Dakika
Üye Girişi

Putin: Azovstal fabrikasına saldırmayın, ancak kuş uçurtmayın

21.04.2022 11:19

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, savaşa dair son gelişmeleri aktardı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, savaşa dair son gelişmeleri aktardı. Putin, Azovstal demir çelik fabrikasına herhangi bir saldırı düzenlenmemesini ancak tam abluka altına alınarak kuş dahi uçurtulmamasını emretti.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada, Azovstal demir çelik fabrikası haricinde Mariupol kentinin kontrolünün tamamen sağlandığı ve Rus ordusunun fabrikaya yönelik saldırıya hazır olduğu ifade edildi. Putin, söz konusu gelişmeler kapsamında Şoygu tebrik ederek, Azovstal demir çelik fabrikasına herhangi bir saldırı düzenlenmemesini emretti.

'KUŞ DAHİ UÇURTMAYIN'

Kremlin'deki açıklamada, 'Dikkate almamız gereken mevzu bu. Askerlerimizin ve subaylarımızın yaşamını ve sağlığını korumayı düşünmeliyiz. Bölgeyi tamamen ablukaya alarak kuş dahi uçurtmayın' dedi.

Putin: Azovstal fabrikasına saldırmayın, ancak kuş uçurtmayın
Putin: Azovstal fabrikasına saldırmayın, ancak kuş uçurtmayın
Putin: Azovstal fabrikasına saldırmayın, ancak kuş uçurtmayın
Putin: Azovstal fabrikasına saldırmayın, ancak kuş uçurtmayın

YORUMLAR
500
Putin, Rusya'nın DTÖ stratejisinin yenilenmesini istedi Putin, Rusya'nın DTÖ stratejisinin yenilenmesini istedi Rusya Devlet Başkanı Putin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü Rusya Devlet Başkanı Putin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Sergey Şoygu, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Putin: Azovstal fabrikasına saldırmayın, ancak kuş uçurtmayın - Son Dakika


Son Dakika
11:22 Ünlü antropolog Gregory Forth'tan yeni "Hobit" iddiası: Hayattalar ve adada gizleniyorlar
11:22 Samsak Döveci şarkısında polemik sürüyor! Elif Buse Doğan, Serkan Çağrı tarafından tehdit edildiğini açıkladı
11:20 Rusya kenti ele geçirdi ama Mariopul'deki 2 bin Ukraynalı askeri nelerin beklediğini kimse bilmiyor
11:15 Sarı lacivertliler, 12 futbolcunun peşine düştü: Hepsi de Süper Lig'den
11:03 TEPAV İzleme Bülteni Raporu yayımlandı: Türkiye'de çiftçi sayısı 75 bin azalarak 500 binin altına düştü
10:50 Şoför direksiyonda kalp krizi geçirdi, İETT otobüsü altı araca çarparak durabildi
10:46 İstanbul'un "Hanımağa"sı yakalandı: Evdeki cephanelik ağızları açık bıraktı!
10:45 Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler oldu? Yalçın komiser, Defne ve Sadun arasındaki bağı çözebilecek mi?
10:40 Tüketici güven endeksi nisanda tarihinin en düşük seviyesine geriledi: 67,3
10:34 21 Nisan'da dolar 14,68 seviyelerinde alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 11:32:32. #1.13#
SON DAKİKA: Putin: Azovstal fabrikasına saldırmayın, ancak kuş uçurtmayın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement