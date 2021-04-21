Putin'den Batı'ya uyarı: 'Kırmızı çizgilerimiz geçilirse sert yanıt veririz' - Son Dakika
BBC

Putin'den Batı'ya uyarı: 'Kırmızı çizgilerimiz geçilirse sert yanıt veririz'

21.04.2021 19:47
Putin'den Batı'ya uyarı: 'Kırmızı çizgilerimiz geçilirse sert yanıt veririz', System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her yıl yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya'nın "kırmızı çizgileri" konusunda Batı'yı uyararak, bunların geçilmesi durumunda "asimetrik, hızlı ve sert" bir tepki verileceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her yıl yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya'nın "kırmızı çizgileri" konusunda Batı'yı uyararak, bunların geçilmesi durumunda "asimetrik, hızlı ve sert" bir tepki verileceğini söyledi.

Putin konuşmasını, Ukrayna ve muhalif lider Aleksey Navalni konusunda Batı ile gerginliklerin yaşandığı bir ortamda yaptı.

Putin, Batılı güçlerin sürekli Rusya ile "uğraştığını" ifade etti.

Hapisteki Navalni'nin taraftarları, Vladivostok, Irkutsk ve Krasnoyarsk gibi ülkenin doğusundaki birçok kentte gösteri yaptı. Yasadışı ilan edilen gösterilerde 100'e yakın kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Başkent Moskova'nın doğusunda Vladimir kentinde bir cezaevinde açlık grevinde olan Navalni, hastaneye kaldırılmıştı.

Putin, Parlamento'nun iki kanadına seslenirken, polis, Navalni taraftarlarının gösteri yapmayı planladığı Manezh sergi salonu civarındaki bölgeyi kordon altına aldı.

Belarus 'darbe komplosu'

Konuşmasının büyük bir bölümünde Rusya'nın Covid-19 salgınına karşı mücadelesinden ve ülkede refahı ve ekonomiyi geliştirme planlarından söz eden Putin, Batı'yı da komşuları Belarus ve Ukrayna ile Rusya'da istikrarı tehdit etmekle suçladı.

Putin, "Haksız yaptırımlar çok daha tehlikeli bir hal alıyor: Belarus'ta darbe girişimi gibi" ifadesini kullandı.





Putin, Belarus'ta büyük bir muhalefetle karşı karşıya olan Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko'yu destekliyor. Lukaşenko, Perşembe günü Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya gidecek.

Belaruslu yetkililer, 17 Nisan'da Lukaşenko'ya karşı ABD destekli bir suikast planını ortaya çıkardıklarını açıklamıştı. Rus Federal Güvenlik Servisi (FSB), olayla ilgili iki Belarus vatandaşının gözaltına alındığını duyurdu.

Sürgündeki Belaruslu muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya, darbe iddialarını "provokasyon" olarak niteledi.

Lukaşenko'nun geçen yılki seçimleri yeniden kazandığını ilan etmesinin ardından, seçimlerde hile yapıldığını savunan Tikhanovskaya taraftarları gösteriler düzenlemiş, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Batı'ya uyarı

Putin, ünlü yazar Rudyard Kipling'in çocuk kitabı "Orman Çocuğu"na gönderme yaparak Rusya'yı çakallar tarafından çevrelenen kaplan Şer Han'a benzetti.

Putin, "Köprüleri yakmak istemiyoruz, ama birileri bizim iyi niyetimizi zayıflık olarak yorumlarsa tepkimiz asimetrik, hızlı ve sert olur. Kırmızı çizgilerimize her durumda kendimiz karar vereceğiz" dedi.





Ukrayna konusunda gerginlik

Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı güçlerin bulunduğu tartışmalı Donetsk bölgesi yakınlarına Rusya'nın 100 bin asker gönderdiğine dair haberler nedeniyle gerginlik artıyor.

Bu askerlerin büyük kısmının Rusya'nın 2014'te Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım'da bulunduğu belirtiliyor. Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki hareketliliği yeni askeri müdahale kaygılarına neden oluyor.Putin konuşmasında, "Batı, Maidan olayları sürerken Belarus ya da Ukrayna'yı düşünmedi" dedi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Maidan Meydanı'ndaki gösteriler, Rusya'nın desteklediği Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç'in Şubat 2014'te Rusya'ya kaçmasına neden olmuştu. Putin, "Rusya'ya karşı provokasyonları örgütleyenler, daha önce hiç olmadığı kadar bundan pişman olacaklar" dedi. Geçen hafta ABD, Rusya'ya karşı yaptırımlar açıklamış ve 10 Rus diplomatı sınır dışı etmişti. Rusya da buna aynı şekilde karşılık vermişti. Benzer gelişmeler Rusya ile Çekya ve Polonya arasında da yaşanmıştı.

Sonbaharda 'toplum bağışıklığı' hedefi

Putin'in konuşmasının ilk bölümü Rusya'nın Covid-19 salgınıyla mücadelesine ayrıldı.

Aşılamanın hayati önemde olduğunu söyleyen Putin, "Başka bir yolu yok" diyerek herkesi aşı olmaya çağırdı.

"Sonbaharda toplum bağışıklığına ulaşmayı hedefliyoruz" diyen Putin, virüsün yayılmasını önlemek için sıkı kontrollerin sürmesi gerektiğini kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı, ülkesinin "demografik acil durum" içerisinde olduğunu savunarak, Covid'in durumu daha da kötüleştirdiğini belirtti. Durumun tersine çevrilmesi gerektiğini kaydeden Putin, ortalama yaşam süresinin 2030 itibarıyla 78'e yükselmesini hedeflediklerini ekledi.

Putin'den Batı'ya uyarı: 'Kırmızı çizgilerimiz geçilirse sert yanıt veririz'
Putin'den Batı'ya uyarı: 'Kırmızı çizgilerimiz geçilirse sert yanıt veririz'
Putin'den Batı'ya uyarı: 'Kırmızı çizgilerimiz geçilirse sert yanıt veririz'

Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Putin'den Batı'ya uyarı: 'Kırmızı çizgilerimiz geçilirse sert yanıt veririz' - Son Dakika Dünya

BBC

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