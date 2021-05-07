Putin'den Sputnik V aşısı için dikkat çeken benzetme: Kalaşnikof gibi güvenilir

Sovyetler Birliği (SSCB) döneminde üretilen Kalaşnikof tüfekleri hâlâ dünyanın dört bir yanında kullanılıyor. Rusya'daki sağlık yetkilileri dün Sputnik V aşısının tek dozluk versiyonu olan Sputnik Light'a acil kullanım onayı verdi.

TÜRKİYE'DE DE ÜRETİMİNE BAŞLANACAK

Türkiye'nin de 50 milyon doz aşı için anlaşma imzaladığı ve yakında ülkemizde de üretimine başlanacak iki dozluk Sputnik V aşısı, AstraZeneca, Sinovac ve Janssen aşılarında olduğu gibi viral vektör yöntemiyle üretiliyor. Bu yöntemde koronavirüsün bir parçası, zararsız hale getirilmiş bir virüsün içine eklenerek insan vücuduna enjekte ediliyor ve bağışıklık sisteminin koronavirüsü tanıyarak bir savunma mekanizması geliştirmesi sağlanıyor.

SPUTNIK LIGHT'IN TEK DOZDAKİ KORUMASI YÜZDE 79,4

Sputnik V dünyanın dört bir yanında onlarca ülkede kullanılıyor. Dün verileri açıklanan Sputnik Light'ın ise tek dozda yüzde 79,4 etkinlikle koruma sağladığı belirtiliyor. Aşıyı geliştiren Gamaleya Enstitüsü "Tek dozluk aşı daha kısa sürede daha fazla insana bağışıklık kazandırmayı mümkün kılıyor" diyor.

"KALAŞNİKOF GİBİ GÜVENİLİR"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de ülkesinde geliştirilen Sputnik aşıları için "Kalaşnikof gibi güvenilir" dedi. Benzer bir yorum daha önce Avusturyalı bir doktor tarafından da yapılmıştı.



