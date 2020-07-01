- Putin'den Suriye açıklaması: "Rusya ve Türkiye'nin çabaları somut sonuçlar getiriyor" - Son Dakika

- Putin'den Suriye açıklaması: "Rusya ve Türkiye'nin çabaları somut sonuçlar getiriyor"

- Putin'den Suriye açıklaması: "Rusya ve Türkiye'nin çabaları somut sonuçlar getiriyor" Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile gerçekleştirdiği videokonferans görüşmesinde Suriye'ye yönelik açıklama yaptı.

- Putin'den Suriye açıklaması: "Rusya ve Türkiye'nin çabaları somut sonuçlar getiriyor"

Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Hafter yanlılarıyla görüştü! Attığı tweet ile yine Türkiye'yi hedef aldı
Vakaların yüzde 53'ünün tespit edildiği İstanbul'da en riskli ilçeler belli oldu

TAHRAN - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile gerçekleştirdiği videokonferans görüşmesinde Suriye'ye yönelik açıklama yaptı. Putin, "Hala tüm Suriye kararları uygulanmıyor. Ancak, Rusya ve Türkiye'nin çabaları somut sonuçlar getiriyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Astana formatı kapsamında videokonferans ile görüştü. Açılış konuşmasını yapan İran Cumhurbaşkanı Hasna Ruhani, Ruhani, "Suriye'de bir çok önemli gelişmeler yaşandı ve üç ülke arasında korona virüs nedeniyle video konferans yöntemiyle zirve yapılmasını kararlaştırdık. Umut ediyorum kısa zaman içerisinde İran İslam Cumhuriyetinin ev sahipliğinde Astana zirvesini düzenleyebiliriz" dedi.

Korona virüsün Suriye sağlık ve ekonomi sisteminde sorunlara neden olduğunu kaydeden Ruhani, "Suriye halkının insani yardıma ihtiyacı var. ABD böylesi zorlu bir durumda eskiden yaptığı gibi bir kez daha kendi yasa dışı siyasi hedefleri için Suriye'ye sezar yaptırımları uygulamayı kararlaştırdı" diye konuştu.

ABD'nin uyguladığı yaptırımları ekonomi terörü olarak adlandıran Ruhani, İran'ın tüm milletlere yönelik uygulanan her türlü yaptırımı kınadığını belirterek, "İran olarak Suriye halkını ve meşru devletini desteklemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Ruhani, "Zirveye başlamadan önce Suriye hakkında değişmeyen esaslar olan Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine, Suriyelilerin geleceklerine dışarıdan herhangi bir müdahale olmadan kendilerinin karar vermesi gerektiğine vurgu yapmak istiyorum" şeklinde konuştu.

ABD'nin Suriye'den çıkartılması gerektiğini vurgulayan Ruhani, "ABD'nin yasa dışı baskıları, Suriye'nin dost ve müttefik ülkelerinin iradesini engelleyemez. ABD, Suriye'de terör örgütlerine gönderdiği yardım ve askeri baskılarla elde edemediğini, Suriye halkı üzerinde baskı kurarak ve onları cezalandırarak elde edemez" ifadelerini kullandı.

Suriye'de tek çözüm yolunun diplomasi olduğunu kaydeden İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Astana ortağı olan ülkeler olarak Suriye'de halkın kendi geleceğine karar vermeleri gerektiğine inandıklarını vurgulayarak, "DAEŞ, El Kaide ve diğer terör örgütleri ile Suriye'de mücadele edilmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Türkiye ve Rusya ile birlikte her zaman Suriye'de barışın, güvenliğin ve huzurun hakim olması için çalıştık. Bu nedenle Astana görüşmelerini hayata geçirdik. Bugünde bir kez daha Astana zirvesinde bir araya geldik" dedi.

" Tahran'ı ziyarete etmeye hazırım"

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin ardından söz alan Rus lider Putin, zirvenin mevcut sorunların ele alınmasında önemli olduğuna dikkat çekti. ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarını kınayan Putin, "ABD'nin, Suriye'ye yönelik yaptırımları hukuka aykırıdır. Yaptırımlar, sorunların artmasına neden oluyor ve Suriye ekonomisini zayıflatıyor. Yaptırımların Suriye'ye yönelik baskıyı dikkate alarak çabalarımızı birleştirmeli ve Suriye'ye yardım edecek önlemler almalıyız" dedi.

Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye konusunda önemli başarılara imza attığını vurgulayan Putin, Suriye ile ilgili tüm kararların uygulanmadığını dile getirdi. Putin, "Hala tüm Suriye kararları uygulanmıyor. Ancak, Rusya ve Türkiye'nin çabaları somut sonuçlar getiriyor" ifadelerini kullandı. Rus lider, İran'a resmi ziyarete gidebileceğin söyleyerek, "Bu koşular altında Tahran'ı ziyarete etmeye hazırım" dedi.

Vladimir Putin, Türkiye, Suriye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 16:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Putin'den Suriye açıklaması: 'Rusya ve Türkiye'nin çabaları somut sonuçlar getiriyor' - Son Dakika

Son Dakika

22:37 Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi 21:49 Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Hafter yanlılarıyla görüştü! Attığı tweet ile yine Türkiye'yi hedef aldı 21:46 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Teknik direktör konusunda bir kişiye odaklandık 21:33 Cezaevinden izinli çıkan şahıs, eski karısı tarafından sokak ortasında başından silahla vuruldu 21:25 Soylu, HDP'li Buldan'ın La Casa De Papel paylaşımına Dağ 2'den alıntıyla yanıt verdi 20:58 Bahçeli'nin sosyal medya kararından sonra MHP'liler hesaplarını askıya alıyor 20:34 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz 20:24 Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, "Yeni dönemde okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi 20:16 Cem Yılmaz, Netflix'le arayı düzeltti 20:13 Dubai ekibi Al Wahda, Galatasaraylı Radamel Falcao ile görüşüyor 19:56 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı 19:53 Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı 19:38 Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı 18:24 Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest bırakıldı 18:20 Yaz ortasında sıcaklar kavururken Süphan beyaza büründü
Evinden cephanelik çıkan şahıs, "koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı
15:45
Öldürülen işitme engelli gencin ağabeyi konuştu: "Beni kurtarın" bile diyemeyecek bir çocuktu
14:58
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
14:54
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak
14:47
Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
14:29
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
14:02
Putin, 2036'ya kadar görevde kalmasını sağlayacak anayasa değişikliği referandumunda oy kullandı
12:39
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
11:20
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
09:16
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
07:29
Bayern Münih, Alexander Nübel'den sonra Leroy Sane'yi de kadrosuna katıyor
21:45
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 22:44:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: - Putin'den Suriye açıklaması: "Rusya ve Türkiye'nin çabaları somut sonuçlar getiriyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]