Putin'den tuhaf korona sözleri! Virüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, koronavirüs salgını nedeniyle halka hitabında Türklere yönelik tuhaf söylemleri tepki çekti. Koronavirüsle mücadeleyi 11. yüzyılda Peçenek ve Kumanlara karşı yapılan küçük savaşlara benzeten Putin, "Her şeyin üstesinden geliriz" dedi. Dikkat çeken konu ise bu savaşların kesin bir zaferle bitmediği.

KORONAVİRÜSÜ TÜRKLERLE YAPILAN SAVAŞA BENZETTİ

Kırım Haber Ajansı'nın haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, pandemiye karşı mücadeleyi yüksek tutabilmek için halka hitap etti. Putin, koronavirüse karşı mücadeleyi, 11. yüzyılda işgalci olarak nitelendirdiği Türk hakları Peçenek ve Kumanlara karşı yapılan savaşlara benzetti.

"KORONAVİRÜS BELASINI DA YENEBİLİRİZ"

Türk halkları olan Peçenek ve Kumanların 11. ve 12. yüzyılda Rusya'yı işgal ettiğini iddia eden Putin, "Her şey geçer, bu da geçecek. Bizim ülkemiz ciddi sınavlardan pek çok kez geçti: Peçenekler ve Kumanlar da saldırdı. Rusya hepsiyle baş etti. Koronavirüs belasını da yeneriz. Birlikte her şeyin üstesinden geliriz." ifadelerini kullandı.

10 YIL ÖNCE DE BENZER ŞEYLER SÖYLEMİŞTİ

Putin'in pademiyle mücadeleye karşı bu örneği vermesi sosyal medyada alaycı ve ırkçılık karşıtı mesajlardan oluşan tepkilere neden oldu. Bazı tepkilerde ayrıca, Rus liderin 10 yıl önce de benzer bir konuşmada aynı örneği verdiği hatırlatıldı.

Putin'in konuşmasında örnek verdiği Peçenekler 10. yüzyılda, Kumanlar da 11. yüzyılda hüküm sürmüş ve Kıyiv Knezliği ile savaş halindeydi. Ayrıca, Karadeniz'in kuzeyinde Rus veya Slav halkların hakimiyeti söz konusu değildi. Bugünkü Rusya'nın köklerinin uzandığı Moskova Knezliği ise ancak 13. yüzyılın sonunda oluşturulmuştu.

Öte yandan Putin'in koronavirüs pandemisyle mücadele için verdiği Peçenekler ve Kumanlar örnekleri de kesin bir zaferle sonuçlanmıyor. Ayrıca atıfta bulunulan savaşlar, meydan muharebeleri de değil, küçük muharebelerden oluşuyor.

RUSYA'DA KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 76 OLARAK AÇIKLANDI

Koronavirüs Rusya'da şuana kadar 76 kişinin ölümüne neden olurken 10 bin 131 kişinin de enfekte olmasına neden oldu.