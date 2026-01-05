Putin'den Yapay Zeka Talimatı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Teknoloji

Putin'den Yapay Zeka Talimatı

05.01.2026 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Putin, Rus hükümetine yapay zeka teknolojileri geliştirme ve ulusal plan hazırlama talimatı verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümete Rusya Merkez Bankası, Sber ve Yandex'le birlikte yapay zeka alanında teknolojiler geliştirme talimatı verdi.

Kremlin, Putin'in, Rus hükümetine yapay zeka konusunda verdiği yazılı talimatı yayımladı.

Buna göre, Rus hükümeti, Rusya Merkez Bankası, Sber, Yandex ve çeşitli kuruluşlarla birlikte yapay zeka alanında yeni teknolojiler geliştirecek, söz konusu alanda atılması gereken yeni adımlar konusunda teklifler hazırlayacak.

Putin, ekonomi, sosyal alanlar ve kamu yönetimi sektörlerinde yapay zeka teknolojilerinin uygulanması için ulusal bir plan hazırlanması talimatı da verirken, Rus yapımı yapay zeka modellerine talebin artmasını sağlamak için gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom ise yabancı ülkelerde nükleer santral inşaatına yönelik tekliflere, veri işleme merkezlerinin inşasına yönelik süreçleri de dahil etmeyi değerlendirmekle görevlendirildi.

Vladimir Putin, 25 Aralık'ta yaptığı açıklamada, dünyanın teknolojide kritik bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirterek, "Gelecek 10-15 yıl içerisinde dünya tarihinde görülmemiş büyük bir teknolojik atılım yaşanacak." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Vladimir Putin, Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Putin'den Yapay Zeka Talimatı - Son Dakika

Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu
ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahalesinde ölü sayısı 80’e yükseldi ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinde ölü sayısı 80'e yükseldi
Papa 14. Leo’dan Venezuela çıkışı: Egemenliğe saygı duyun, şiddeti durdurun Papa 14. Leo'dan Venezuela çıkışı: Egemenliğe saygı duyun, şiddeti durdurun
Siyasi partilerin kasası dolacak, 2026 hazine yardımları belli oldu Siyasi partilerin kasası dolacak, 2026 hazine yardımları belli oldu
İran’da ekonomik isyan büyüyor: Can kaybı 20’ye yükseldi, gözaltı sayısı binlere dayandı İran'da ekonomik isyan büyüyor: Can kaybı 20'ye yükseldi, gözaltı sayısı binlere dayandı
Eğitime kar engeli Çok sayıda ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi

20:31
Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran görüntü
Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran görüntü
20:26
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD’de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD'de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
20:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde! KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
20:13
Erdoğan, Trump’la telefonda görüştü: Venezuela’nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
Erdoğan, Trump'la telefonda görüştü: Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
19:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Maduro’nun tutuklanmasına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki
19:33
Canlı anlatım: Karşılaşmada goller üst üste
Canlı anlatım: Karşılaşmada goller üst üste
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 21:26:01. #7.11#
SON DAKİKA: Putin'den Yapay Zeka Talimatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.