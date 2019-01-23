Son Dakika Haberleri: Putin: "(Güvenli Bölge Konusunda) Türk Dostlarımızın Menfaatlerine Saygı Duyuyoruz.

Putin: "(Güvenli Bölge Konusunda) Türk Dostlarımızın Menfaatlerine Saygı Duyuyoruz.

1 saat önce

Putin: "(Güvenli bölge konusunda) Türk dostlarımızın menfaatlerine saygı duyuyoruz.

Putin:
Putin: "(Güvenli bölge konusunda) Türk dostlarımızın menfaatlerine saygı duyuyoruz. Özellikle güvenliğin sağlanması noktasında"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:04 Kaynak: AA

Vladimir Putin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Usta Oyuncu Ayşen Gruda'nın Ölümü Ünlü İsimleri Yasa Boğdu Hayatını Kaybeden Ayşen Gruda, Sitem Etmişti: Telif Haklarını Alamıyoruz

Ayşen Gruda'nın Doktorundan İlk Açıklama: Vicdanımız Rahat Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ortak Açıklam
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 22:42:49. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Putin: "(Güvenli Bölge Konusunda) Türk Dostlarımızın Menfaatlerine Saygı Duyuyoruz.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]