Putin: "(Güvenli Bölge Konusunda) Türk Dostlarımızın Menfaatlerine Saygı Duyuyoruz.
1 saat önce
Putin: "(Güvenli bölge konusunda) Türk dostlarımızın menfaatlerine saygı duyuyoruz.
Putin
: "(Güvenli bölge konusunda) Türk dostlarımızın menfaatlerine saygı duyuyoruz. Özellikle güvenliğin sağlanması noktasında"
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:04 Kaynak: AA
Usta Oyuncu Ayşen Gruda'nın Ölümü Ünlü İsimleri Yasa Boğdu
Hayatını Kaybeden Ayşen Gruda, Sitem Etmişti: Telif Haklarını Alamıyoruz
Ayşen Gruda'nın Doktorundan İlk Açıklama: Vicdanımız Rahat
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ortak Açıklam