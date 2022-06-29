Putin, Hazar Denizi bölgesinde ortaklığın derinleştirilmesinden yana olduklarını söyledi - Son Dakika
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Putin, Hazar Denizi bölgesinde ortaklığın derinleştirilmesinden yana olduklarını söyledi

29.06.2022 19:37
Putin, Hazar Denizi bölgesinde ortaklığın derinleştirilmesinden yana olduklarını söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hazar Denizi bölgesinde siyaset, güvenlik, ekonomi ve çevre korunması gibi alanlarda ortaklığın derinleştirilmesinden yana olduğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hazar Denizi bölgesinde siyaset, güvenlik, ekonomi ve çevre korunması gibi alanlarda ortaklığın derinleştirilmesinden yana olduğunu belirtti.

Putin, Türkmenistan'ın ev sahipliğinde başkent Aşkabat'ta düzenlenen "6. Hazar Denizi Ülkeleri Liderler Zirvesi"nde açıklamalarda bulundu.

Hazar Denizi bölgesinde ticari yatırım alanındaki iş birliğinin geliştirmesinin, Hazar Denizi ülkelerinin (Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve İran) hedefleri arasında olduğunu belirten Putin, "Rusya'nın Hazar Denizi ülkeleri ile ticaret hacmi sürekli artıyor. 2021'de karşılıklı ticaret hacmi yüzde 35 yükselerek 34 milyar dolara ulaştı. Bu yılın ocak-nisan aylarında ticaret hacmi yüzde 12,5 arttı." dedi.

Putin, söz konusu bölgede, enerji sektöründe iş birliğinin geliştirilmesi için fırsatların olduğuna dikkati çekerek "Hazar Denizi'ndeki petrol ve gaz yataklarının ortak kullanımına ilişkin anlaşmalar uygulanıyor. Bu, Hazar Denizi'ndeki doğal kaynakların tarafların çıkarları doğrultusunda makul ve verimli şekilde kullanılmasını mümkün kılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgenin ulaşım lojistik mimarisinin iyileştirilmesi gerektiğini belirten Putin, Rusya'nın St. Petersburg kentini İran ve Hindistan'ın limanlarına bağlayan "Kuzey-Güney" uluslararası ulaşım koridoru projesinin önemine işaret etti.

Putin, bölgedeki altyapının genişletilmesi yönünde çalışmaları sürdürdüklerini, Hazar Denizi havzasındaki limanların ve tren ile kara yollarının geliştirilmesi yönünde strateji izlediklerini söyledi.

Beş ülke arasında çevre güvenliği alanındaki iş birliğinin önemine işaret eden Putin, bölgedeki insanların yaşamını ve refahını olumsuz yönde etkileyebilecek doğal olaylara karşı önlemlerin hızlı şekilde alınması gerektiğini vurguladı.

Denizdeki olayların önlenmesi, terör ve organize suç ile mücadele gibi önemli alanlarda imzalanmış anlaşmaların yürürlüğe sokulması sürecinin hızlandırılmasından yana olduklarını belirten Putin şunları kaydetti:

"Rusya, Hazar Denizi beşlisinin siyaset, güvenlik, ekonomi ve çevre korunması alanlarında ortaklığının derinleştirilmesinden yanadır. Bununla birlikte ortak bölgemizdeki refahın garantisi, Hazar Denizi'nin hukuki statüsüyle ilgili anlaşmadaki prensiplere sıkı sıkı bağlı kalınmasıdır.

Hazar Denizi bölgesinin sürdürülebilir kalkınması, bu bölgedeki hayat standartlarının iyileştirilmesi, 5 devletin iş birliği için hiç şüphesiz her zaman öncelikli görev olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Rusya, bu süreçte en aktif rol oynamaya hazır."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Putin, Hazar Denizi bölgesinde ortaklığın derinleştirilmesinden yana olduklarını söyledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Putin, Hazar Denizi bölgesinde ortaklığın derinleştirilmesinden yana olduklarını söyledi - Son Dakika
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