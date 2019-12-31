Putin ile Zelenskiy görüştü - Son Dakika

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Putin ile Zelenskiy görüştü

6 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, iki ülke arasında dün varılan doğal gaz anlaşmasının yanı sıra esir değişimi konusunu görüştü.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, iki ülke arasında dün varılan doğal gaz anlaşmasının yanı sıra esir değişimi konusunu görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, iki lider, görüşmede, 29 Aralık'ta Ukrayna'nın doğusunda gerçekleşen esir değişimi nedeniyle birbirlerini tebrik etti.

Görüşmede, karşılıklı esir değişiminin devam etmesi konusunda anlaşan iki lider, ileride gerçekleştirilmesi planlanan değişimlerde yer alması öngörülen Rus, Ukraynalı, Kırımlı ve Rusya'daki Kırımlı esir ve tutukluların bulunacağı listenin hazırlanması için çalışmaları başlatma kararı aldı.

Rusya ve Ukrayna arasında dün varılan doğal gaz anlaşmasının da ele alındığı görüşmede, anlaşma sayesinde Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya kesintisiz sevkiyatının devam edeceği teyit edildi.

Rus enerji şirketi Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna ile Rusya arasında transit doğal gaz sözleşmesinin uzatılmasına yönelik anlaşma imzalandığını açıklamıştı.

Rusya ve Ukrayna arasında doğal gaz teminine ve Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderilmesine ilişkin transit sözleşmenin geçerlilik süresi bugün sona erecekti.

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Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:12 Kaynak: AA
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