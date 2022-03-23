Putin'in Özel Temsilcisi Çubays'ın istifa ettiği bildirildi - Son Dakika
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Putin'in Özel Temsilcisi Çubays'ın istifa ettiği bildirildi

23.03.2022 17:04
Putin'in Özel Temsilcisi Çubays'ın istifa ettiği bildirildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sürdürülebilir Kalkınma Özel Temsilcisi Anatoliy Çubays'ın görevinden istifa ettiği belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sürdürülebilir Kalkınma Özel Temsilcisi Anatoliy Çubays'ın görevinden istifa ettiği belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, Çubays'ın görevinden kendi isteğiyle ayrıldığını ifade etti.

Peskov, Çubays'ın Rusya'dan ayrılıp ayrılmamasının ise kendi meselesi olduğunu kaydetti.

Bazı batı medyası, Çubays'ın Ukrayna konusunda çözümün barışçıl olması gerektiğini söylediğini yazmıştı.???????

Rusya'da 1990'lü yıllarda Boris Yeltsin yönetiminde yer alan Çubays, özelleştirmeler politikasında önemli rol oynamıştı.

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Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, İstifa, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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