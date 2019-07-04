Putin, Papa Francis ile görüştü
2 saat önce
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile görüştü.
Rusya
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:25 Kaynak: İHA
Devlet Başkanı Vladimir Putin
resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Vatikan
'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis
ile görüştü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile görüşme yapmak üzere Vatikan'a geldi. Papa Francis ile görüşme gerçekleştiren Putin'in, İtalyan mevkidaşı Sergio Mattarella
ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile de görüşmesi bekleniyor. Liderlerin Rus-İtalyan işbirliğini siyasi, ticari, ekonomik, kültürel ve insani alanlarda olduğu gibi uluslararası meselelerde de tartışması bekleniyor.
(İHA)
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