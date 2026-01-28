Putin ve BAE Lideri Görüşecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Putin ve BAE Lideri Görüşecek

Putin ve BAE Lideri Görüşecek
28.01.2026 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Putin, yarın BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed ile bir araya gelecek.

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, yarın Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile görüşeceği bildirildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, yarın Rusya'ya resmi ziyarette bulunacak olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan ile bir araya geleceği belirtildi. Açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve resmi ziyaret için Rusya'da bulunacak olan Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed El Nahyan arasında 29 Ocak 2026 tarihinde görüşme gerçekleşecek" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

Birleşik Arap Emirlikleri, Vladimir Putin, Orta Doğu, Diplomasi, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Putin ve BAE Lideri Görüşecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Paralar üstünde çirkin notlar Kuryeyi gözünü dahi kırpmadan katletti Paralar üstünde çirkin notlar! Kuryeyi gözünü dahi kırpmadan katletti
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar
Kartal’dan dev satış: Tammy Abraham İngiltere’ye gitti, kasaya 21 Milyon Euro girdi Kartal'dan dev satış: Tammy Abraham İngiltere'ye gitti, kasaya 21 Milyon Euro girdi
FIFA’nın eski Başkanı Blatter, ABD’deki Dünya Kupası’na boykot çağrısı yaptı FIFA'nın eski Başkanı Blatter, ABD'deki Dünya Kupası'na boykot çağrısı yaptı
Sigara yasağı genişliyor Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak

16:22
İddianame kabul edildi: İşte ’Cehennem Necati’ için istenen ceza
İddianame kabul edildi: İşte 'Cehennem Necati' için istenen ceza
16:12
Trump’ın tehdidinden dakikalar sonra Bakan Fidan’dan İran hamlesi
Trump'ın tehdidinden dakikalar sonra Bakan Fidan'dan İran hamlesi
15:51
Vatandaşı isyan ettiren ücretler kalkıyor Uymayana 1,5 milyon ceza kesilecek
Vatandaşı isyan ettiren ücretler kalkıyor! Uymayana 1,5 milyon ceza kesilecek
15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
15:00
26 ilde yapılan ’’Kim cumhurbaşkanı olsun’’ anketi: Arada 15 puan fark var
26 ilde yapılan ''Kim cumhurbaşkanı olsun'' anketi: Arada 15 puan fark var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 16:46:21. #7.11#
SON DAKİKA: Putin ve BAE Lideri Görüşecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.