Pütürge'de deprem sonrası yeni konutlarda yaşam başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Pütürge'de deprem sonrası yeni konutlarda yaşam başladı

22.11.2021 11:42

Pütürge'de deprem sonrası yeni konutlarda yaşam başladı Kerpiç evlerden çelik konsorsiyum evlere geçmenin mutluluğu yaşanıyor Sivrice depremin ardından Malatya'nın Pütürge ilçesinde yapımı tamamlanan deprem konutlarında yaşam başladı.

Pütürge'de deprem sonrası yeni konutlarda yaşam başladı

Kerpiç evlerden çelik konsorsiyum evlere geçmenin mutluluğu yaşanıyor

MALATYA - Sivrice depremin ardından Malatya'nın Pütürge ilçesinde yapımı tamamlanan deprem konutlarında yaşam başladı. Depremde evleri ağır hasar gören Pütürgeli depremzedeler, köylerinde yapılan alt katı ahır olan köy konutlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

20 Ocak 2020 tarihinde Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen ilçelerden biri olan Malatya'nın Pütürge ilçesinde depremzedeler için yapılan konutlar hak sahiplerine teslim edilmeye devam ediliyor. İlçe merkezinde TOKİ tarafından yatay mimari esas alınarak konutlar yapılırken, köylerde ise tarım köy konutları inşa edildi.

Evlerin büyük bölümünün hasar gördüğü köylerde inşa edilen köy konutlarının alt katı hayvanların barınacağı ahır olarak kullanılıyor. Kerpiç evlerden yeni yapılan çelik konsorsiyum evlerde yaşamaya başlayan depremzedeler daha sağlam ve daha konforlu evlerde yaşamanın mutluluğu yaşıyor.

Bu mutluluğu yaşayan ailelerden biri de ilçeye bağlı Gertan Mahallesindeki Akmercan ailesi. Kerpiç evleri depremden dolayı ağır hasar gören Akmercan Ailesi, kendileri için yapılan köy konutlarına taşındı. Ailenin reisi Mehmet Zeki Akmercan, köylerinde yapımına başlanılan 10 adet bireysel ahırlı köy evlerinin 8'inin hak sahiplerine teslim edildiğini söyledi. Evlerinin ihale aşamasından bitimine kadar süreci yakından takip ettiklerini ifade eden Akmercan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen tüm yetkililere teşekkür etti. İlçelerinin coğrafi olarak zor bir bölgede olduğunu da dile getiren Akmercan, "Allah hükümetimizden razı olsun. Coğrafya olarak zor bir yerdeyiz, ufak tefek sıkıntılar yaşadıksa da yapılan bu güzel evlere taşındıktan sonra bu mutluluk bize her şeyi unutturdu" dedi.

Evlerin çok kaliteli ve konforlu olduğunu dile getiren Akmercan, "Evlerimizde huzur, neşe ve mutluluk var. Çok kullanışlı malzemelerden dizaynına edilmiş. Her yönüyle mükemmel bir ev. Yapılan izolasyon, inşat mükemmel. Evlerin yapımına sebep olanlardan Allah razı olsun. Belediye Başkanımız Mikail Sülük'te deprem sürecinden evlerin teslimine kadar her zaman yanımızda oldu. Kendisinin de emeği büyük, Allah razı olsun" diye konuştu.

Evin hanımı Meryem yeni evlerinden çok memnun olduklarını ifade ederek, 'Toprak evlerden bu güzel eve geldik, her şey çok mükemmel" ifadelerine yer verdi.

Akmercan ailesinin çocukları Turgut da deprem sonrası zor bir süreçten geçtiklerini, ancak evlere taşınmayla birlikte bu sıkıntıların unutulduğunu belirterek, "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere milletvekillerimiz, valimiz, belediye başkanımız bu süreci iyi değerlendirdi. Çok şükür şimdi evimizde yaşıyoruz. Diğer evlere göre çok rahatlığı var, yerleşimi, ısısı gerçekten muazzam bir ev" şeklinde konuştu.

Mehmet Zeki Akmercan'ın annesi Sultan Akmercan'da Kürtçe olarak yaptığı konuşmada, "Allah devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Bu evleri yapanlara teşekkür ediyoruz. Biz kendilerinden razıyız, her konuda bizlere yardımcı oldular. Evimiz çok güzel olmuş" diye konuştu.

Pütürge'de deprem sonrası yeni konutlarda yaşam başladı
Pütürge'de deprem sonrası yeni konutlarda yaşam başladı
Pütürge'de deprem sonrası yeni konutlarda yaşam başladı
Pütürge'de deprem sonrası yeni konutlarda yaşam başladı
Pütürge'de deprem sonrası yeni konutlarda yaşam başladı
Pütürge'de deprem sonrası yeni konutlarda yaşam başladı
Pütürge'de deprem sonrası yeni konutlarda yaşam başladı
Pütürge'de deprem sonrası yeni konutlarda yaşam başladı
Pütürge'de deprem sonrası yeni konutlarda yaşam başladı
Pütürge'de deprem sonrası yeni konutlarda yaşam başladı

Datça açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem Datça açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem Balıkesir'de 55 deprem kaydedildi Balıkesir'de 55 deprem kaydedildi Pütürge'nin yol ve alt yapı sorunları çözülüyor Pütürge'nin yol ve alt yapı sorunları çözülüyor
Kaynak: İHA

Pütürge, Sivrice, Malatya, Deprem, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pütürge'de deprem sonrası yeni konutlarda yaşam başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:50 Kurt ve kangal dağlık alanda karşı karşıya geldi! Kurdun direnişi izleyenleri mest etti
13:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zam açıklaması: Her kesimden vatandaşın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacağız
13:36 Gıda krizinin yaşandığı iddiasına Tarım ve Orman Bakanı Kirişci yanıt verdi: Bu sene olumsuzluk yaşamayacağız
12:57 Kılıçdaroğlu'nun SADAT iddiasına Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt verdi: Külliye'de görüşme oldu ama evlerinde görüşmedim
12:50 ABD'de hayvanat bahçesi bakıcısı tarafından kurt adam olduğu iddia edilen bir yaratığın fotoğraflarının çekilmesi tedirgin etti
10:46 İstanbul'da maymun çiçeği virüsü şüphesi! Eczacının bildirdiği 3 kişi hastaneye götürüldü, test sonuçları bekleniyor
01:09 İki grup arasında çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen 2 polis yaralandı
00:45 Evine gelen misafirin intihar ettiğini söylemişti, gerçek çok geçmeden anlaşıldı
00:44 Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Lazaris, PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı!
23:52 Milletler Ligi'nde oynanan voleybol karşılaşmasına Meral Akşener'in protestosu damga vurdu! Türkistan bayrağı açarak slogan attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 13:55:41. #1.13#
SON DAKİKA: Pütürge'de deprem sonrası yeni konutlarda yaşam başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement