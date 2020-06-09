Quaresma'dan Beşiktaş hamlesi! Transferi için...

Ricardo Quaresma'nın Beşiktaş'a transferi için haber gönderdiği iddia edildi. İşte detaylar...

Beşiktaş, Ricardo Quaresma'yla ilk olarak 2010 yılında tanışmıştı. Beşiktaş formasını 2010-13 sezonları arasında giydikten sonra olaylı bir şekilde gönderilen Q7, Al Ahli'ye transfer olmuştu. Birleşik Arap Emirlikleri kulübünün ardından Porto'da 2 dönem geçiren yıldız kanat oyuncusunun Kara Kartal'la yolu 2015'te yine kesişmiş ancak bu sezonun başında yine olaylı bir şekilde gönderilmişti.

Fanatik'in haberine göre; Fikret Orman döneminde yönetimle yaşadığı sorunlar sebebiyle Kasımpaşa'ya transfer olan Portekizli futbolcu, sezon sonunda bitecek olan kontratı ve Beşiktaş'ta göreve Ahmet Nur Çebi ile ekibinin gelmesi sonrasında harekete geçti.

Sadece 1 sezon...

36 yaşındaki futbolcu, çok sevdiği Siyah-Beyazlı formasına geri dönmek için menaceri aracılığıyla kulübe haber gönderdi. Tecrübeli oyuncunun, Beşiktaş'ta 1 sezon görev yapıp ardından futbola veda etme planının olduğu bildirildi.