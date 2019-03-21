Son Dakika Haberleri: Quick Sigorta "Kefalet Senetleri" Düzenlemeye Başladı

Quick Sigorta "Kefalet Senetleri" Düzenlemeye Başladı

57 dakika önce

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, ihalelerde teminat mektubu olarak Türkiye'de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerinin verilebilmesinin önünün açıldığını söyledi.

Quick Sigorta
Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, ihalelerde teminat mektubu olarak Türkiye'de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerinin verilebilmesinin önünün açıldığını söyledi.

Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu (TÜSAF), Hatay Sigorta Acenteleri Derneği (HATSADER) ve Antakya Ticaret ve Sanayi Odası'nın katkılarıyla Quick Sigorta, Antakya'da basın mensupları ile bir araya geldi. Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, Kamu İhale Kanunu'nda yapılan değişiklikle ihalelere katılırken banka teminat mektubu yerine kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerinin sunulacağını ve böylelikle yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerinin verilebilmesinin önünün açıldığını söyledi. Yaşar, "5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nda yapılan değişiklikle firmaların ihalelere katılırken banka teminat mektubu yerine kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerini sunmalarına imkan tanındı. Bu kapsamda Quick Sigorta da Türkiye'de ilk defa kamu ihalelerinde kullanılmak üzere 'kefalet senetleri' düzenlemeye başladı" dedi.

Yaşar, kredi limitlerinin firmalar için daha da önem kazandığını ve Quick Sigorta'nın pazara sunduğu Kefalet Sigortası ve ona bağlı Kefalet Senetlerinin özel sektörün teminat ihtiyacının karşılanmasında yeni ve ek bir kapasite oluşturduğunu söyledi. Bankalarca halihazırda teminat ihtiyacı için kullandırılan kredi limitlerinin reel sektör tarafından başka alanlarda kullanımının önü açıldığına dikkat çeken Yaşar, teminat ihtiyaçlarının karşılanması için alternatif ürün sağlandığını belirtti.

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, oluşturulan Devlet Destekli Alacak Sigortası'nın, KOBİ'lerin alacaklarını garanti altına aldığını söyleyerek, "Bu sigorta sayesinde KOBİ'lerin alacaklarını tahsil edememeleri durumunda, alacaklarının önemli bir kısmı Devlet Destekli Alacak Sigortası Havuzu tarafından karşılanıyor. Bu sigortanın teminatı, mikro ve küçük ölçekli KOBİ'lere yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda sunuluyor. Bu sigortayla ilgili operasyonel süreçler 5684 sayılı Kanunun 33/A maddesi çerçevesinde görevlendirilen Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi tarafından yürütülüyor. İşlemlerin yönetileceği bilgi işlem altyapısı ise Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından oluşturuldu. Sistem kapsamında 120, 180 veya 360 güne kadar vadeli satışlar için teminat sağlanacak. Primlerin taksitli olarak ödenmesi mümkün. Bununla birlikte primlerin peşin ödenmesi durumunda yüzde 10 oranında indirim uygulanıyor" ifadelerine yer verdi.

Toplantı daha sonra soru cevap şeklinde devam etti. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:11 Kaynak: İHA

Hatay, Türkiye, Ahmet Yaşar, Sigorta, Ekonomi
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