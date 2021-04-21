Quick Sigorta'dan esnaf için "Yedekleyen İş Yeri Sigortası" - Son Dakika

Quick Sigorta'dan esnaf için "Yedekleyen İş Yeri Sigortası"

21.04.2021 15:41
Quick Sigorta'dan esnaf için

Quick Sigorta, finansal Sigortalar başta olmak üzere sigorta dünyasına ve iş insanlarına getirdiği birçok yeniliğe yepyeni bir ürün grubunu daha ekledi.

Quick Sigorta, finansal Sigortalar başta olmak üzere sigorta dünyasına ve iş insanlarına getirdiği birçok yeniliğe yepyeni bir ürün grubunu daha ekledi. Esnaf için "Yedekleyen İş Yeri Sigortası" tacir için "Basiretli Tacir İşyeri Sigortası" başladı.

Yeni ürün grubu içerisinde yer alan "Yedekleyen İşyeri Sigortası" ile Quick Sigorta, esnafın yükünü azaltacak bir yeniliğe daha imza atıyor. Özellikle 2020 yılında yaşanan birçok risk ve pandemi döneminde işletmelerin çektiği zorluk esnafların kaygılarını artırdı. Bu kaygıya kayıtsız kalmayan Quick Sigorta, Yedekleyen İşyeri Sigortası ile esnafın dükkanını işyerini güvence altına alıyor. Quick Sigorta'nın Yedekleyen İşyeri Sigortası ile esnafın alın teri göz nuru dükkanının artık bir yedeği oluyor. Yedekleyen İşyeri Sigortası", 5 dakikada satın alabilecek neredeyse tüm rizikoları güvence altına alan, son derece basit, yalın, kolay anlaşılır, sigorta işinin karmaşasından uzak bir ürün. 3 bin 100 Quick Sigorta acentesinin yanında ilk defa yüzde 100 online satılabilen bir işyeri sigortası olma özelliğini de taşıyor. Üstelik senelik 300 liradan başlayan fiyatlarla esnafa KOBİ'ye sunuluyor.

Yedekleyen İşyeri Sigortası nedir

Yedekleyen İşyeri Sigortası, esnaf ve küçük işletmeleri kapsayan ve yangından hırsızlığa, kira kaybından sel baskınına, iş durmasından cam kırılmasına kadar, var olan tüm ürünlerden kapsam olarak hiçbir eksiği olmayan işyerlerini her anlamda güvence altına alan, geniş kapsamlı ama prosedür yaratmayan bir sigorta ürünü. Quick Sigorta, en yeni ürünü olan Yedekleyen İşyeri Sigortası ile esnafları ve işletmeleri, doğal afetleri, kazaları düşünmeden, işlerine ve müşterilerine odaklanarak ve tüm kaygılarından kurtarmaya imkan veriyor.

Beş dakikada ve uygun fiyatlarla edinilebilen Yedekleyen İşyeri Sigortası ile işyerinizi kaybetme korkusundan kurtulun ve işletmenizi gönül rahatlığıyla işletin.

Neden Yedekleyen İş Yeri Sigorta Poliçesi yaptırmalısınız

İşyeri sigortasının yapılmasında, sigorta şirketleri riziko analizleri, yorucu ve uzun prosedürler uygulamakta, hatta tüm bunların sonucunda, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için görece yüksek primler çıkmakta.

İşte, Quick Yedekleyen İş Yeri Sigortası tüm bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla tasarlanmış, prosedürden uzak, son derece, basit ve geniş bir teminat yelpazesi sunarken, birkaç dakikada fiyatlamaya ulaşabilecek ve poliçenizi satın alabileceksiniz. Öte yandan, iş yeriniz ile ilgili talep edeceğiniz sigorta bedelini kolayca kendiniz belirleyerek, çok daha makul primlerle bu güvencelere sahip olabileceksiniz.

"Zor zamanlarda esnafımızın yanındayız"

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, Yedekleyen İşyeri Sigortasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle küçük işletmelerin ayakta kalmaya çalıştığı bu zor günlerde işletmecilerin ve küçük esnafın içini rahatlatacak bir projeye imza attık. Türkiye'deki işyerlerinin yüzde 50'sinin sigortası bulunmuyor. Bugüne değin, sigorta yaptırmayacağını düşündüğümüz mahallemizdeki esnaf dostlarımız, kasabımız, berberimiz, kuru temizlemecimiz, bakkalımız, manavımızın ve benzer yüzbinlerce esnaf ve KOBİ'mizin sigortalarını son derece kolay ve uygun fiyat ile yapacağımız yepyeni bir ürünle sizleri tanıştırmak istiyoruz. Yıllarca emek verilen birçok dükkan ve işyeri güvencesiz bir şekilde işletiliyor. Bu sebeple Yedekleyen İşyeri Sigortası'nı, oldukça uygun fiyatlı olarak esnafımıza sunduk. Sunduk ki her ekonomik durumdan esnaf ve işyeri sahibi bu ürüne rahatça ulaşabilsin ve işyerini güvence altına alabilsin. Kısaca Esnafımıza 'Dükkanı Yedekle' çağrısı yapıyor yani 'Sigortanı yaptır, İş Yerini Yedekle' diyoruz. Yedekleyen İşyeri Sigortası ile siz bırakın, riskleri biz düşünelim." - ANKARA

Quick Sigorta'dan esnaf için Yedekleyen İş Yeri Sigortası
Quick Sigorta'dan esnaf için Yedekleyen İş Yeri Sigortası
Quick Sigorta'dan esnaf için Yedekleyen İş Yeri Sigortası

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Sigorta, Türkiye, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Quick Sigorta'dan esnaf için 'Yedekleyen İş Yeri Sigortası' - Son Dakika


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