Rafael Nadal Amerika Açık'a katılmayacağını açıkladı!

Amerika Açık'ın son şampiyonu Rafael Nadal, bu sezon düzenlenecek turnuvaya katılmayacağını duyurdu.

Rafael Nadal'ın açıklaması şu şekilde:

"Uzun süre düşündükten sonra bu yıl düzenlenecek Amerika Açık'ta oynamamaya karar verdim. Dünya çapınca durum çok karışık. Koronavirüsü kontrol altına alamadık gibi gözüküyor. Vakalarda her geçen gün artış var. Turnuvaları düzenleme çabası içindeki insanları çok iyi anlıyorum ve hepsine teşekkür ediyorum ama dikkat edilmeli. Bu kararı almak istemezdim ancak böyle bir zamanda seyahat etmemem gerektiğini düşünüyorum."

Teniste sezonun dördüncü grand slam turnuvası olan ABD Açık, bu yıl 31 Ağustos-13 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık düzenlenirken, salgın nedeniyle Fransa Açık ertelenmiş, Wimbledon ise iptal edilmişti.