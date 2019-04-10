Rafet El Roman'ın Yeni Gözdesi Meltem Anastasia

Konservatuar eğitimini ülkesi Rusya'da tamamlayan ve dört yıl önce ülkemize gelerek 'O Ses Türkiye'de çeyrek finale yükselen Anastasia, genç yeteneklere verdiği önem ile dikkat çeken Rafet El Roman'ın desteği ile El Roman müzikten "BİLİYORUM SENSİN O" adlı single çıkardı.

Müzik stüdyo kayıtları Almanya'da gerçekleştirilen "BİLİYORUM SENSİN O" parçanın klibini de Rafet El Roman yönetti. Kıbrıs Les Ambassadors Otel'de çekilenklip, kısa bir süre önce yayına girmesine rağmen adından bir hayli söz ettiriyor.

Rafet El Roman, Meltem Anastasia, 'O Ses Türkiye'de dikkatimi çekmişti. Kendine özgü bir tazı var ve Türk pop müziğine yeni bir soluk getireceğine inanıyorum. Yetenekli gördüğüm bütün genç müzisyenlere kapım açık' şeklinde konuşuyor