Rahim naklinin sağlık turizmine ilgiyi artıracağı öngörülüyor - Son Dakika

Uluslararası Antalya Sağlık Turizmi ve Eğitim Derneği (UASTED) Başkanı Mehmet Kanpolat, rahim ve yüz naklinin Türkiye'de yapılmasının dünyaya güven vereceğini belirterek, "Türkiye tercih edilen bir ülke haline gelecektir." dedi.

Kanpolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle yeni tip koranavirüs (Kovid-19) sürecinden sonra Türkiye'nin sağlık turizmi açısından ön plana çıktığını söyledi.

Dünyada birçok ülke Kovid-19 sürecinde çaresiz kalırken, Türkiye'nin aldığı tedbirler ve sağlık uygulamaları ile herkese güven verdiğini anlatan Kanpolat, salgınının yayılma hızı ve tedavideki başarısının herkesin dikkatini çektiğini dile getirdi.

Böyle zorlu bir süreçte kadavradan rahim nakli yapılan kişinin bebeğinin sağlıklı dünyaya gelmesinin de önemli olduğunu vurgulayan Kanpolat, rahim, yüz ve kol nakillerinin özellikli ameliyatlar arasında bulunduğunu ifade etti.

Her merkezde yapılamayan bu ameliyatları gerçekleştiren ülkelerin her zaman bir adım önde olacağını aktaran Kanpolat, Türkiye'de bu ameliyatların yapılmasının sağlık altyapısının gücünü gösterdiğini bildirdi.

Kanpolat, özellikli ameliyatların sağlık turizmine katkısının büyük olacağını belirterek, 'Rahim ve yüz naklinin Türkiye'de yapılması dünyaya güven verecektir. Türkiye tercih edilen bir ülke haline gelecektir. Saç ekimi, diş ve estetik gibi küçük işlemlerle ön plana çıkan Türkiye, bu tür zor ameliyatlarla da adından söz ettirmeye başlayacak." diye konuştu.

"Dünyanın birçok bölgesinden rahim nakli için başvuru aldık"

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, tıbbın her alanındaki küçük bir gelişmenin, ülkenin sağlık sektörüne olan ilgiyi artıracağını dile getirdi.

Türkiye'nin sağlık konusunda dünyanın öncü ülkelerinden olduğunu belirten Özkan, rahim nakli gibi ameliyatların Türkiye'nin sağlıktaki prestijini ve güveninin artırdığını kaydetti.

Türkiye'ye güvenin oluşmasıyla sağlık turizmi için gelen kişi sayısının da artacağına işaret eden Özkan, şunları kaydetti:

"Sağlık alanında iş gücümüz, altyapımız, tecrübemiz var. Yapılmayan işler yapılıyor. Rahim nakliyle Derya'nın anne olmasının ardından Türkiye'ye çok fazla akın olacağını düşünüyorum. Dünyanın birçok bölgesinden rahim nakli için başvuru aldık. Beklediğimizden çok daha fazla bir ilgiyle karşılaştık. İlgili mevzuatın çıkmasıyla Türkiye'ye bu anlamda çok sayıda hasta gelecektir. Ameliyatın klinik ortamda yapılmaya başlanmasıyla Avrupa'dan ve farklı ülkelerden hastalar gelecek."

Rahmi olmadığı için hamile kalamayan Derya Sert'e 23 yaşındayken, Prof. Dr. Ömer Özkan'ın başkanlığındaki ekip tarafından 8 Ağustos 2011'de 7 saat süren operasyonla kadavradan rahim nakledilmişti. Sert, uzun süren tedavilerin ardından 4 Haziran 2020'de hamileliğin 28. haftasında 760 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirmişti.