RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Sakarya'nın coğrafi işaretli ıslama köftesi iftar sofralarına lezzet katıyor - Son Dakika

Balkanlar'dan 1900'lü yıllarda göç edenlerin Sakarya'ya kazandırdığı kentin coğrafi işaretli lezzeti ıslama köfte, iftar soflarını süslüyor.

Kıyma, karabiber, soğan ve bayat ekmekle yapılan, Sakarya denilince ilk akla gelen lezzetlerden ıslama köfte, diğerlerine nazaran küçük olmasından dolayı hem çabuk pişiyor hem de içi çiğ kalmıyor.

Kemik suyu, sıvı yağ ve kırmızı toz biberle hazırlanan özel sosa batırılan ekmekle servis edilen ıslama köfte, lezzeti ve sunumuyla kentin gözde yiyecekleri arasında başı çekiyor.

Normal zamanda vatandaşların iftarlarda yer bulmakta zorlandığı ıslama köfteci işletmeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı oldukları için yöresel lezzeti, tutkunlarının iftar sofralarına paket servisle ulaştırıyor.

"Köfte küçük ama işçiliği çok"

İşletmeci Bahattin Aydın, AA muhabirine, ıslama köftenin diğer köftelerden farklı olduğunu söyledi.

Islama köfteyi hazırlamanın meşakkatli olduğunu belirten Aydın, "Köfte küçük ama işçiliği çok. Köfte küçük olması dolayısıyla daha çabuk pişiyor ve içi çiğ kalmamış oluyor. Islama köftenin malzemesi, karabiberi dahi özeldir. Aynı lezzeti bulsun diye tartıyla içine malzemeyi koyarız ve etin de her tarafından kullanırız çünkü bir tarafından kullanırsanız o lezzeti bulamazsınız. İçindeki malzemeler, kıyma, karabiber, tuz, soğan ve biraz bayat ekmektir." diye konuştu.

Özel sosla hazırlanan ekmeğin, bayat kara fırın ekmeği olması gerektiğini dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

"Kemikleri alırız, kırarız. Onlar ilikle beraber sürekli kaynar, onu kullanırız. Kırmızı toz biber ve sıvı yağı tam kıvamı olacak şekilde kavururuz, fazla olursa yanık kokar, çiğ de olmaması lazım. O yüzden tam kıvamında kavururuz, kemik suyuna bu karışımı ekleriz. Ekmeği kemik suyuna batırarak 2 tarafı aynı şekilde kızartırız. Domates, biberle servis ederiz."

Köfteyle beraber piyaz, içinde sadece kara kuru üzüm ve şeker olan üzüm şırası ile kabak tatlısı da servis ettiklerini anlata Aydın, "Sakarya'ya gelen ıslama köfte ve kabak tatlısı yemediyse derim ki bu damak tadından yoksun kalmasın, gelsin bunu tatsın." dedi.

Aydın, yaklaşık bir yıldır salgın nedeniyle zor bir süreç yaşandığına işaret ederek, bundan kurtulmak için herkesin fedakarlık yapması gerektiğini vurguladı.

Salgın tedbirleri kapsamında sadece paket servisle hizmet verdiklerini belirten Aydın, "Eskiden iftarlarımızda yer kalmazdı, inşallah en kısa zamanda eski duruma döneriz. Şu anki imkanımız bunlar, paket servisiyle hizmete devam ediyoruz. İnşallah bayramdan sonra normal çalışmaya geçeriz." şeklinde konuştu.